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雲林圖書館打造「類書店」 新款文青風借書證8月開辦

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林閱讀月活動今天揭幕，文化觀光處邀請故事志工演出「人生的第一本書」。記者陳苡葳／攝影
雲林閱讀月活動今天揭幕，文化觀光處邀請故事志工演出「人生的第一本書」。記者陳苡葳／攝影

近兩年因疫情衝擊，借書人數及書冊都銳減，雲林縣政府文化觀光處為刺激讀書風氣，同時也讓新手借書者方便入門，將縣府圖書館一樓大廳打造成「類書店」主題借書區，有名人推薦區，也有雲林縣熱門借書榜、暢銷排行，讓新舊讀者方便選書，借書率果然提升。

文觀處今天在兒童圖書室舉辦雲林閱讀月揭幕活動，副縣長謝淑亞、文觀處長陳璧君、豐泰文教基金會董事長林金陽及雲林縣不動產開發商業同業公會理事長李銘洲等人一同出席，觀賞故事志工演出「人生的第一本書」故事劇場。

陳璧君說，豐泰文教基金會支持「人生練習題」主題閱讀活動舉辦至8月28日，囊括親職教育、親子共讀、職能探索等3大主題，邀請12位雲林實業大師帶來6場微冊演繹講座、2場療育音樂座談會、書展及微冊餐桌等。

另雲林縣不動產開發商業同業公會連續4年捐贈新生兒圖書1000本、總價達80萬元，各鄉鎮市圖書館持續舉辦嬰幼兒、親子共讀等閱讀活動，也與戶政機關及台大雲林分院、虎尾若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、安生醫院等4家醫院合作推廣，新生兒辦理雲林借閱證，即贈1份閱讀禮袋。

陳璧君說，7月23、24日聯合「微冊角落」店家推出「享讀雲林．微冊伴旅市集＆奇幻餐桌」、療癒音樂座談會、市集集點活動，邀請大家帶著一本書逛微冊市集，交換「一本萬力」書籍回家，憑借閱證至微冊店家消費，可享優惠方案，在「咖啡閱讀廣場」出示個人身分證件，並在市集新辦證，即可兌換咖啡1杯，送完為止。

雲林縣圖書館新款式借書證8月1日起在縣府文觀處、20鄉鎮市圖書館開辦，民眾也可拿舊證換新證，陳璧君說，未來將引進新系統，推辦「無人化」借書服務，朝向完全數位化推展閱讀風氣；各圖書館今年也將借閱證申請表、館藏圖書借閱規則等資料翻譯印製7國語言，歡迎新住民使用。

雲林縣文化觀光處長陳璧君秀深具文青風的新款借書證，8月1日起至文觀處、20鄉鎮市圖書館均可辦理，也可拿舊證換新證。記者陳苡葳／攝影
雲林縣文化觀光處長陳璧君秀深具文青風的新款借書證，8月1日起至文觀處、20鄉鎮市圖書館均可辦理，也可拿舊證換新證。記者陳苡葳／攝影
雲林閱讀月活動今天揭幕，文化觀光處邀請故事志工演出「人生的第一本書」。記者陳苡葳／攝影
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雲林 圖書館 親子

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