戶外音樂會周六晚登場 馬沙溝5點後免門票限量冰棒消暑

進入暑假旅遊旺季，雲嘉南濱海國家風景區管理處本周六、日在台南將軍馬沙溝濱海遊憩區辦理系列活動，兩天除都有大型風箏表演，周六晚更有免費音樂會，當天下午5點後免門票入場，還送出限量冰棒消暑。

雲嘉南風管處說，周六晚間6點半起將在馬沙溝辦理「台灣仲夏之夜音樂會」，這項大型戶外音樂會是配合「2022台灣仲夏旅遊節」辦理，邀請歌手屁孩Ryan、人稱神秘歌姬的?te壞特、蔡佩軒、男團五堅情成員-小賴（賴晏駒）等人開唱，遊客還迎者海風戶外聆聽，度過浪漫又輕鬆的周六夜晚。

配合戶外音樂會，當天也推出「揪團聽音樂會吃冰棒」活動，遊客在下午5點揪3人以上，至大會服務台，每人可獲得冰棒1支，限量100人。

而馬沙溝遊憩區在16、17日下午並有造型風箏和集結13 個國家風景區及雲嘉南農特產的仲夏市集；大型風箏展演有10米虎鯨、螃蟹、章魚、海龜等海洋造型風箏在藍天翱翔，相當吸睛。