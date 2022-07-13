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戶外音樂會周六晚登場 馬沙溝5點後免門票限量冰棒消暑

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
周六下午5點遊客可享免費入場，吹海風聽歌還能欣賞美麗景致。圖 ／雲嘉南濱海國家風景區提供
周六下午5點遊客可享免費入場，吹海風聽歌還能欣賞美麗景致。圖 ／雲嘉南濱海國家風景區提供

進入暑假旅遊旺季，雲嘉南濱海國家風景區管理處本周六、日在台南將軍馬沙溝濱海遊憩區辦理系列活動，兩天除都有大型風箏表演，周六晚更有免費音樂會，當天下午5點後免門票入場，還送出限量冰棒消暑。

雲嘉南風管處說，周六晚間6點半起將在馬沙溝辦理「台灣仲夏之夜音樂會」，這項大型戶外音樂會是配合「2022台灣仲夏旅遊節」辦理，邀請歌手屁孩Ryan、人稱神秘歌姬的?te壞特、蔡佩軒、男團五堅情成員-小賴（賴晏駒）等人開唱，遊客還迎者海風戶外聆聽，度過浪漫又輕鬆的周六夜晚。

配合戶外音樂會，當天也推出「揪團聽音樂會吃冰棒」活動，遊客在下午5點揪3人以上，至大會服務台，每人可獲得冰棒1支，限量100人。

而馬沙溝遊憩區在16、17日下午並有造型風箏和集結13 個國家風景區及雲嘉南農特產的仲夏市集；大型風箏展演有10米虎鯨、螃蟹、章魚、海龜等海洋造型風箏在藍天翱翔，相當吸睛。

另外馬沙溝濱海遊憩區即日至8月31日也推出系列優惠；遊客現場購票2張以上，並在官方FB粉絲專頁按讚，即可享每人99元入園；7月23、24日下午2點起，前100名穿著比基尼入園免門票（前100名）。此外，還有彩繪風箏DIY限20組，現場免費報名。免費吃冰限30名，共3梯次，採現場免費排隊。

周六下午5點遊客可享免費入場，吹海風聽歌還能欣賞美麗景致。圖 ／雲嘉南濱海國家風景區提供
周六下午5點遊客可享免費入場，吹海風聽歌還能欣賞美麗景致。圖 ／雲嘉南濱海國家風景區提供
現場將安排有大型風箏表演增加看頭。圖 ／雲嘉南濱海國家風景區提供
現場將安排有大型風箏表演增加看頭。圖 ／雲嘉南濱海國家風景區提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處周六在馬沙溝濱海遊憩區辦理台灣仲夏之夜音樂會，多名知名歌手將開唱。圖 ／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處周六在馬沙溝濱海遊憩區辦理台灣仲夏之夜音樂會，多名知名歌手將開唱。圖 ／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

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