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嘉市今+324！宣布16日起開放長照探視 須打滿3劑

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府宣布16日起住宿式長照機構有條件開放探視。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府宣布16日起住宿式長照機構有條件開放探視。圖／嘉義市政府提供

嘉義市今天新增確診324例，市府指出，其中輕症居家照護3799人、居隔2238人、解隔420人，並考量探視需求，宣布16日起住宿式長照機構有條件開放探視，若沒打過第3劑，必須出示快篩陰性證明，每個住房、每時段原則上只開放1名住民接受訪客探視。

市府衛生局表示，新增324例確診個案，包含12歲以下34例，12到64歲251例，65歲以上39例。

考量疫情趨緩，市府也宣布16日起住宿式長照機構有條件開放探視，訪客必須先出示當天快篩的陰性證明，除非已經接種第3劑超過14天以上，或確診過距離發病日或採檢陽性日15天以上至3個月，就能免篩。

不過探視時每名住民的每次訪客人數不可超過3人，不同住民訪客間維持社交距離，原則上每個住房每時段，僅開放1名住民接受訪客探視，也要全程戴口罩。

衛生局另指出，截至昨天嘉市5至未滿12歲兒童接種率88.86%，提醒暑假期間有許多活動陸續展開，請家長儘速陪同孩童與青少年接種疫苗，滿5至11歲可接種BNT，或滿6到11歲可打莫德納，建議以同廠牌接種2劑；12到17歲青少年的2劑可選擇打莫德納或BNT，第3劑則為BNT且第2劑與第3劑須間隔5個月。

目前嘉市接種院所名單及疫苗種類，可至嘉市府衛生局官網的COVID-19疫苗專區查詢，https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=7501

嘉義市政府呼籲青少年及孩童盡速接種疫苗。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府呼籲青少年及孩童盡速接種疫苗。圖／嘉義市政府提供
嘉義市今天新增確診324例，包含12歲以下34例，12到64歲251例，65歲以上39例。圖／嘉義市政府提供
嘉義市今天新增確診324例，包含12歲以下34例，12到64歲251例，65歲以上39例。圖／嘉義市政府提供

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