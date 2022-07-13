嘉市麗星飯店蓋好放13年 水電未斷有維護135客房現況曝

嘉義市忠孝路的阿里山麗星北門大飯店蓋好閒置13年，林務局和開發商的爭訟去年和解，以7.58億買回建物，據了解，飯店大廳、135間客房有完整裝潢，林鐵及文資處表示，結構沒問題，放了10幾年仍須裝修，目標明年6月完成委外營運的招商；在地里長、議員皆看好活絡觀光。

麗星大飯店基地面積8973平方公尺，2009年完工後，宏都阿里山國際開發公司持續維護內部，水、電、電訊等管線都正常運作，林鐵及文資處年初和業者點交，發現裝潢到位，客房設施包括床墊、牆壁掛畫、桌椅、電視等都擺好，在當年已能直接營運。

不過閒置許久，麗星飯店外面廣場，有磁磚突起、破裂，林鐵處另請技師鑑定，確認結構安全性無虞，只是部分裝潢、設備過10幾年較不合時宜，裝修後應就能營運。

林鐵及文資處表示，林務局去年7月29日和宏都阿里山公司和解，以7.58億有償移轉建物，同年12月20日完成建物移轉登記，1月5日現場點交，目前促參可行性評估及先期規畫案，已經決標，待評估報告送農委會，就可招商，因該處地段佳，樂觀評估廠商會有投資意願。

市府觀光新聞處指出，麗星飯店的位置是重要觀光節點，相信未來帶來人潮，看到有進展樂觀其成，疫情趨緩也有望開放邊境，加上嘉市為阿里山入口門戶，麗星當年還未申請旅館登記證，會盡力協助相關作業。

在地林森里長王廣禮說，飯店位處阿里山鐵路、公路起點，周邊北門車站、檜意森活村、製材所等林業歷史，還有文化局、音樂廳等，做生意利多，未來要注意交通動線；議員蔡永泉說，那裡位置太好，觀光資源又豐富，市府可視觀光客需求，規畫買得到多元化伴手禮。