嘉市麗星飯店蓋好放13年 水電未斷有維護135客房現況曝
嘉義市忠孝路的阿里山麗星北門大飯店蓋好閒置13年，林務局和開發商的爭訟去年和解，以7.58億買回建物，據了解，飯店大廳、135間客房有完整裝潢，林鐵及文資處表示，結構沒問題，放了10幾年仍須裝修，目標明年6月完成委外營運的招商；在地里長、議員皆看好活絡觀光。
麗星大飯店基地面積8973平方公尺，2009年完工後，宏都阿里山國際開發公司持續維護內部，水、電、電訊等管線都正常運作，林鐵及文資處年初和業者點交，發現裝潢到位，客房設施包括床墊、牆壁掛畫、桌椅、電視等都擺好，在當年已能直接營運。
不過閒置許久，麗星飯店外面廣場，有磁磚突起、破裂，林鐵處另請技師鑑定，確認結構安全性無虞，只是部分裝潢、設備過10幾年較不合時宜，裝修後應就能營運。
林鐵及文資處表示，林務局去年7月29日和宏都阿里山公司和解，以7.58億有償移轉建物，同年12月20日完成建物移轉登記，1月5日現場點交，目前促參可行性評估及先期規畫案，已經決標，待評估報告送農委會，就可招商，因該處地段佳，樂觀評估廠商會有投資意願。
市府觀光新聞處指出，麗星飯店的位置是重要觀光節點，相信未來帶來人潮，看到有進展樂觀其成，疫情趨緩也有望開放邊境，加上嘉市為阿里山入口門戶，麗星當年還未申請旅館登記證，會盡力協助相關作業。
在地林森里長王廣禮說，飯店位處阿里山鐵路、公路起點，周邊北門車站、檜意森活村、製材所等林業歷史，還有文化局、音樂廳等，做生意利多，未來要注意交通動線；議員蔡永泉說，那裡位置太好，觀光資源又豐富，市府可視觀光客需求，規畫買得到多元化伴手禮。
全案起因林務局2006年「民間參與投資經營阿里山森林鐵路及阿里山森林遊樂區案興建暨營運契約」，由宏都公司得標，包括阿里山森鐵及各站營運與維護、北門車站相關設施開發及營運、阿里山遊樂區內沼平車站旁的觀光旅館和設施的興建及營運，為期33年，不料3年後莫拉克颱風重創，林務局認為違約提告。
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