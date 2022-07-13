職訓半年從業餘到專業 他換創意家具跑道月薪多8000元

7年級生王思平發現自我技能不足及看準細木工產業未來就業市場，辭職報名勞動部雲嘉南分署「創意家具設計及製作班」，受訓半年技術精進，訓後轉換跑道1年多，平均月薪較前工作多8000元。

77年次的王思平大學畢業後一直從事行政類工作，假日陸續做過貓跳台、書架、電腦桌等家具，因作品吸睛，連親友都來委託下訂，但遇到問題摸索許久，燃起想要進一步學習念頭。

在家人支持決定離職報名雲嘉南分署「創意家具設計及製作班」，6個月紮實訓練，讓他感嘆，職訓後才知專業與業餘差別。

「有技術未來不怕沒有就業市場！」王思平笑說以前不懂，只會塗白膠、鎖螺絲做接合，職訓後才發現分署內不僅有完整訓練場域、從手工具到電動機具等專業設備也一應俱全，更發現原來利用榫接技巧，不用釘子做出來家具反而更「勇」更美觀，使用年限更久。

王思平感謝職訓師林彥甫不藏私教學，他訓後應徵上遊艇廠木工技術員，負責船殼加工、模具製作等作業，月薪也比過去至少多了8000元，看著60呎中型遊艇在手裡慢慢成形，很有成就感。

新任雲嘉南分署長程泰運表示，來職訓學專長，除學費全免、分署還有專業師資培訓；職訓師林彥甫也表示，創意家具班學員一開始會學習基本木工、機具、製圖、塗裝、模具等作業，最後是成品實作及檢定考照輔導，未來可從事家具設計及製造、室內裝修等工作，月薪約30K起跳，待經驗累積且技術純熟，估計50K以上不是問題。

另分署自辦職前訓練現已開始受理報名至8月10日截止，課程多元豐富，包含室內設計、數位設計、消防安全設備、電腦輔助工程測量、老屋修復工程實務與特殊銲接等，共20個職類、預計招生近500個名額，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)，或撥06-6985945轉1121洽詢。