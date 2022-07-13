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疫情緩 嘉縣長照機構15日起有條件開放探視

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣府今天公布573人確診，考量疫情趨緩及住宿式長照機構住民探視需求，縣政府配合中央流行疫情指揮中心，15日起有條件開放訪客實地探視。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府今天公布573人確診，考量疫情趨緩及住宿式長照機構住民探視需求，縣政府配合中央流行疫情指揮中心，15日起有條件開放訪客實地探視。圖／嘉縣府提供

嘉義縣府今天公布573人確診，考量疫情趨緩及住宿式長照機構住民探視需求，縣政府配合中央流行疫情指揮中心，15日起有條件開放訪客探視。

今天確診有症狀109人，無症狀464人管理，年齡介於9個月至94歲，12歲以下8 3人，65歲以上70人。累計全縣12歲以下染疫幼童7348 人，65歲以上也有8154人，目前居家隔離463人，輕症居家照護3952 人。

縣府持續督導住宿式長照機構，依疫情指揮中心所訂「衛生福利機構與榮譽國民之家因應COVID-19(武漢肺炎)訪客管理作業原則」，落實訪客管理，強化訪客健康監測。

住宿式長照機構15日起，有條件開放探視，訪客應完成疫苗第3劑達14天 (含)以上；未完成者應出具探視當日抗原快篩（含家用抗原快篩）自費篩檢陰性證明。

一般訪客原則限在指定公共區域訪視；不具備活動能力無法自行下床行動或單人房室的住民，才可進入住民住房探視；如果機構發生確定病例，暫停開放探視，直到機構內連續7天無新增確定病例。

另，陪伴者應完成疫苗第3劑達14天 (含)以上，未完成者應出具探視當日抗原快篩（含家用抗原快篩）自費篩檢陰性證明；曾確診者解隔離日且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天以上至3個月內可免篩檢。

衛生局長趙紋華提醒進入機構訪客及陪伴者，使用社交距離APP，進入機構前出示APP畫面，探訪住民前預先聯絡住宿式長照機構預約探視，另為保護住民，請全程戴口罩，落實手部衛生、呼吸道衛生及咳嗽禮節，住宿式長照機構安排公共區域會面，配合照護機構感染控制措施、人數分流管制，如實回答TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)。

嘉義縣府今天公布573人確診，考量疫情趨緩及住宿式長照機構住民探視需求，縣政府配合中央流行疫情指揮中心，15日起有條件開放訪客實地探視。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府今天公布573人確診，考量疫情趨緩及住宿式長照機構住民探視需求，縣政府配合中央流行疫情指揮中心，15日起有條件開放訪客實地探視。圖／嘉縣府提供

長照 衛生局 快篩

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