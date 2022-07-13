退休校長斜槓管理紅龍果園5年拿三項大獎 成高檔水果

紅龍果每年6至12月盛產，今年夏天陽光充足，甜度風味更勝以往，市場小顆每顆只要10、20元銅板價，嘉義縣國小退休校長李榮善2017年在太保市買地經營火龍果園，採友善環境無毒栽培法，取名「夫子自然農園」，至今5年，紅龍果品質優、甜度高，農園榮獲三項農業大獎，每斤宅配80元，成為高檔水果。

李榮善農園榮獲農委會第二屆全國永續善農獎、農糧署產銷履歷樂悠遊全國十大績優單位、農糧署輔導台灣優質水果集團產區，今年採收第一批果品賣完，宅配每顆1台斤80元，有客人到農園取貨便宜，另與紅龍果產銷班銷果菜市場，他們產銷履歷與慣行農法水果區隔不同價位，銷三大超商。

李榮善與吳珠羽夫妻導入IPM技術，以友善農業栽培紅龍果，用天然方式管理病蟲害，草生栽培，人工除草，增進土壤有機質，增加土壤排水與通氣性，緩和土壤酸化，活化土壤微生物，促進微量元素吸收，適量合理化施肥，產品通過產銷履歷驗證。

李榮善說，農委會勸導農民顧品質是對的，他的果園疏果，每株只留1至2顆，若不疏果，每株開花2、30朵，果實多顆粒小，疏果後果實營養品質好，農民靠天吃飯，天氣及政策就是老天，無法掌控，只有靠勤奮打拚，他們夫妻網路行銷，農業缺工，他申請農業技術服務團1人，幫助很大，現在農園還做為食農教育場域。