快訊

數位疫苗證明版本更新 明起新增美、加、日、澳適用格式

教育部拍板！世新、中原、實踐3大學111學年起調漲學雜費

本土今增2.9萬例、49病歿 莊人祥：預期本周確診都在3萬以下

台南文化成年禮 「十六歲正青春藝術節」登場

中央社／ 台南13日電

「做十六歲」是台南特有成年禮；市長黃偉哲今天宣布，台南市「十六歲正青春藝術節」登場，為期約1個月，讓青少年透過劇場表演藝術的洗禮，完成台南文化公民成年禮。

黃偉哲今天在「十六歲正青春藝術節」記者會指出，他過去感覺「做十六歲」是老人、寺廟、宮廟的事，但近幾年來，台南「做十六歲」讓人耳目一新，翻轉傳統，也讓暑假更快樂開心。

台南市政府發布新聞稿指出，「十六歲正青春藝術節」8月14日閉幕，這項活動以府城在地獨有文化傳統「做十六歲」為概念，和劇場活動結合，透過「看戲」、「做戲」、「扮戲」，讓青少年接觸劇場表演藝術，同時完成台南特有的文化公民成年禮。

文化局表示，「十六歲正青春藝術節」開辦迄今，已有近300名青少年參與藝術演出製作培訓，藉由講座、市集、戶外展演、嘻哈舞展等，將台南「做十六歲」成年禮傳承給年輕世代。

「做十六歲」是台南特有成年禮，傳承自清領時期，源起於五條港，當時港區有童工，薪資是成年人的一半，一旦長成到16歲，就能領全薪，家人多會設宴款待工頭及親朋好友，藉此公告周知。

早年台南「做十六歲」，最多是到廟裡上香祭拜及「鑽神桌」，後來多了獻上「七娘媽亭」，隨著時代改變，花樣不斷翻新，多了騎馬、步行、藝術等元素，甚至在家也能行禮如儀。

台南 藝術節

延伸閱讀

台南市立游泳池營運 黃偉哲盼成微型國民運動中心

台南市立游泳池華麗轉身 盼成為微型國民運動中心典範

台南善心實業家捐10萬瓶豆奶 為弱勢孩子顧健康

台南市開南安居社會住宅動土 114年完工

相關新聞

台南市立游泳池華麗轉身 盼成為微型國民運動中心典範

台南市公私協力斥資4500多萬整修市立游泳池，今天華麗啟用，市長黃偉哲形容此游泳池是微型國民運動中心，除了應有的游泳等設...

阿里山遊樂區避暑去！繡球花季正盛開

7月暑假來到，相對平地燠熱酷暑，海拔2216公尺的阿里山遊樂園區園區，此刻繡球花季正剛盛開，園區夏季平均氣溫約15至20...

退休校長斜槓管理紅龍果園5年拿三項大獎 成高檔水果

紅龍果每年6至12月盛產，今年夏天陽光充足，甜度風味更勝以往，市場小顆每顆只要10、20元銅板價，嘉義縣國小退休校長李榮...

玩科學長知識 嘉大辦親子科學教育嘉年華園遊會

嘉義大學每年舉辦全民科學闖關活動，透過各種動手做科學闖關活動，快樂學習科學，提升學童對科學實驗的興趣，本月16日（周六）...

台南善心實業家捐10萬瓶豆奶 為弱勢孩子顧健康

慈濟基金會結合9名善心實業家，今天捐贈10萬瓶豆奶給教育局，暑假期間提供給中、低收入戶孩子，讓暑假也能顧營養與健康。

台南下營農會百年慶新品上市 日軍移交財產公文重現

台南市下營區農會本周六將歡度100年慶，農會今上午發表桑椹纖果茶包，現場更可看見不少用毛筆書寫的日據時代珍貴公文，包括民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。