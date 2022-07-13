失智老人走失頻傳 嘉義縣啟動六腳鄉友善社區試辦計畫

嘉義縣老人比例全台居冠，失智老人忘了回家路，發生意外事件頻傳，警察局統計1至5月份協尋失智失聯人口53件，最近警消與救難協會在大林鎮，搶救走失的85歲吳姓老翁，當時老翁掉在泥濘地，衛生局說，將結合社政、社區、警方，在六腳鄉5村試辦友善社區，全面篩檢老人，早發現失智症老人，及早介入照護治療。

社會局守護失智老人，有防走失「愛的手鍊」，民眾透過24小時免付費服務專線：0800-056-789告知手鍊編號，服務人員將會立即通知家屬，或請當地派出所派員警處理。

日前大林鎮吳姓老翁走失，在警消巡守隊與志工搜尋下，平安尋獲。議員許有疆要求縣府評估訂定嘉縣失智守護（防走失）「個人衛星定位器」加碼補助計畫。

如何防老人走失？大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍說，確診失智，家人知道防範走失，問題是現在很多老人失智，自己無病識感未就醫，家人也不知道，防走失要做失智篩檢，用ＡＤ八量表，早發現早介入治療，只要確診，大林慈醫有一條龍治療照護，如在民雄鄉大崎村推動失智友善社區。

衛生局長趙紋華表示，失智症防範治療，要靠失智者家人及各界通力合作，衛生局選定老化比例高的六腳鄉5個村，推動失智友善社區試辦計畫，結合社政、社區、警方加入，篩檢老人，早期發現失智老人照護，並獎勵員警查訪，發現失智老人，協助家人送醫照護。