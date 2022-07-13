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台南市立游泳池華麗轉身 盼成為微型國民運動中心典範
台南市公私協力斥資4500多萬整修市立游泳池，今天華麗啟用，市長黃偉哲形容此游泳池是微型國民運動中心，除了應有的游泳等設備外，還有跑步機；蒸氣室、有氧教室、多功能訓練教室、體適能中心及幼兒體適能教室，希望能成為典範。
市長黃偉哲表示，市立游泳池歷史悠久，但年久失修，兩年前停止營業，為優化爭取體育署補助計畫經費2866萬元，其中體育署補助1946萬元，南市府自籌920萬元，得標的榮灝公司也支出1700多萬，除汰除老舊柴油鍋爐更新熱泵加熱系統，並針對室內游泳池池體、過濾系統及蒸氣室設備更新與改善。另為提供身心障礙市民更安全的設備設施，增設無障礙入水椅及增設無障礙廁所。
他希望藉由更多元運動空間的建置，提供市民更豐富的運動選擇，打破傳統游泳池只有游泳的刻板印象。黃偉哲形容翻新過的市立游泳池，已如微型國民運動中心，可充分帶動台南市各族群運動人口提升。
適逢暑假，也歡迎大、小朋友一起到市立游泳池從事休閒運動，不僅消暑又能強身健體。
體育局長陳良乾說，台南市立游泳池整修工程自2020年開工，並於去年8月9日驗收完工，經促參程序甄審後，由榮灝公司取得委託營運管理權，並進行期初投資1700萬元內部裝修，整修內容包含室內游泳池增設熱泵、更新會員淋浴間，並就舊有空間改設以往沒有的有氧教室、多功能訓練教室、體適能中心及幼兒體適能教室。
台南市立游泳池今天起營運，開館時間自上午6時至晚上10時，除提供市民較以往更多元及符合新世代運動需求的空間外，未來3年內，榮灝公司將再投資2300萬元整修室外游泳池，並建置新型態戲水設施，期許打造台南市立游泳池，成為台南市微型國民運動中心典範。
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