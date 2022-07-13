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玩科學長知識 嘉大辦親子科學教育嘉年華園遊會

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
往年科學闖關活動吸引許多學童參與。圖／嘉義大學提供
往年科學闖關活動吸引許多學童參與。圖／嘉義大學提供

嘉義大學每年舉辦全民科學闖關活動，透過各種動手做科學闖關活動，快樂學習科學，提升學童對科學實驗的興趣，本月16日（周六）將在嘉義縣太空館舉辦親子科學教育嘉年華園遊會。

今年嘉大師生將設計5項科學闖關關卡，「有『鈣』幫幫主」，學習測量水中鈣離子含量；「疏水親水大不同」，介紹親水及疏水物質及如何判斷物質的疏水特性；「比比看，誰最甜」，利用糖度計測量飲料中糖的含量，並計算一瓶飲料中含糖量等同於多少方糖；「迷你比重計DIY」，利用塑膠滴管自製比重計，介紹密度與浮力間的關係，另外還有「蟲蟲大集合」，由嘉大植物醫學系學生為大家介紹常見的害蟲及益蟲，歡迎大小朋友一起來玩科學長知識。

嘉大副校長張俊賢表示，現在的科學教育比30年前更活潑多元，學童在學習科學時也相對更有趣、容易。親子科學教育嘉年華園遊會是響應「基礎科學促進永續發展國際年」的最好範例，開放科學資源，實踐科學向下扎根，科學人才從小培育，從實作中了解、認識基礎科學，為這些未來國家的科學家奠定扎實的科學基礎，方能提升國家社會未來的科技發展。

義大學與嘉義縣政府教育處合作共推科學普及化，每年4-6月舉辦全民科學闖關活動，今年以「食品添加劑中的科學」為主題，透過教育部高教深耕及科技部科普計畫提供12個科學教案，介紹色素、香料、鮮味劑及抗氧化劑等，將抽象的「濃度」概念視覺化，除利用化學外，還包括物理及生物的實驗，建立學童對濃度的概念，透過各種動手做科學闖關活動，快樂學習科學，提升學童對科學實驗的興趣。

嘉大應用化學系老師連經憶表示，科學月活動邁入第8屆，今年全民科學闖關活動共有嘉義縣17個鄉鎮47所學校參加，超過一半以上為偏遠地區學校，嘉大義不容辭與在地學校分享大學的資源，提供科學專業知識，成為在地教師強而有力的後盾，實踐科學平權，讓嘉義縣學童與都會地區學生享有相同的科學資源。

往年科學闖關活動吸引許多學童參與。圖／嘉義大學提供
往年科學闖關活動吸引許多學童參與。圖／嘉義大學提供
往年科學闖關活動吸引許多學童參與。圖／嘉義大學提供
往年科學闖關活動吸引許多學童參與。圖／嘉義大學提供

嘉義 義大

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