台南善心實業家捐10萬瓶豆奶 為弱勢孩子顧健康

慈濟基金會結合9名善心實業家，今天捐贈10萬瓶豆奶給教育局，暑假期間提供給中、低收入戶孩子，讓暑假也能顧營養與健康。

市長黃偉哲表示，去年暑假慈濟捐4千萬元的蔬果箱給弱勢學生，這次善心實業家再提供豆奶，是公私協力合作最好典範。

捐贈儀式在中西區進學國小舉行，黃偉哲表示，今年受疫情影響，5月中旬以後改為遠距教學，等於暑假提早來，但孩子的肚子還是要顧的，去年慈濟基金會大力捐輸4000多萬元的個蔬食箱給弱勢家庭，，補充健康。讓這些家庭每周都有基本生活吃食用品，今年幾位慈濟師兄又號召善心實業家捐10萬瓶豆奶，讓中、地收入戶孩子每周都有豆奶可喝，以顧健康。

他感謝謝慈濟，也感謝豐成建設、鴻仲生物科技、奇益企業、匠柏企、新璽不動產關懷弱勢孩子；暑假期間，人可以放假，肚子卻不能放假，黃偉哲也籲請大家能夠多關懷弱勢家庭。

教育局表示，實業家們有感於市長黃偉哲對弱勢學生的照顧與關懷，希望公私協力，讓每名學生都能安心度過漫漫暑假，因此主動贈與南市所屬學校具受贈資格學生7406名，總計約送出10萬瓶豆奶；除服務低收入及中低收入家庭學生外，也提供學校備用物資，幫助其他需協助的學生。

教育局長鄭新輝說，暑假期間低收入戶學生午餐扶助方案，為方便學生取餐，學校可以因地制宜，協調周邊超商、自助餐店或其他餐點供應業者，以餐券或簽單協助。

教育局近年鼓勵學校午餐提供水果或乳品等副食品，加強學生午餐營養的多樣性，這次豆奶捐贈的營養支持活動，符合多元充實學生攝取營養的目標，是別出心裁的捐贈構想，提供學童最實質的營養補助，齊心照顧經濟弱勢學生，共同守護孩子身體健康與營養。

豐成建設董事長王智民表示，長期來跟隨慈濟基金會深耕慈善工作，考量今年疫情仍嚴峻，許多弱勢家庭學生更需協助，所以發願另外邀集8名基金會志工，共同辦理此次暑期弱勢學生營養支持專案活動；也希望未來有更多人參與弱勢學生照顧，讓孩子可以感受更多社會的溫暖與支持。