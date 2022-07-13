台南下營農會百年慶新品上市 日軍移交財產公文重現

台南市下營區農會本周六將歡度100年慶，農會今上午發表桑椹纖果茶包，現場更可看見不少用毛筆書寫的日據時代珍貴公文，包括民國34年日軍戰敗移交農會財產清冊等，彌足珍貴。

成立於1922年的下營農會，今年正好100年，農會上午舉行記者會，為周六系列活動暖身，農會理事長曾丁祥、常務監事馮朝興、總幹事陳乃源等人與會，在地出身的市議員陳秋宏也出席祝賀。

會場展示農會成立相關文件也是焦點，陳乃源等人拿著這些用毛筆書寫的會議相關文件，不乏日據昭和或光復初期，有些不敵歲月外表已褪色。

其中一張當初民國34年日軍戰敗農會移交清冊等，可清楚寫著當時農會會長高木勝次郎移交給農會代理會長張金生筆跡及印戳，陳乃源說，這些農會未來都會妥善保存，也希望完成數位典藏，讓鄉親更認識農會發展。

陳乃源等人也發表農會新品桑椹纖果茶包，採新技術將桑椹製成果乾加入紅棗與玫瑰花瓣製成，冷泡或熱飲300西西均可，約可回沖3次，喝得到玫瑰花瓣清香，口感也相當滑順，10包每包9公克裝每盒400元，20日前配合農會百年慶8折價320元。