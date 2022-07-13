西拉雅風管處推蝴蝶遊樂園 體驗紫斑蝶標放
交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處16日起連續5個週末假期在關子嶺推出「蝴蝶遊樂園」，安排紫斑蝶標放體驗及闖關遊戲等活動，盼吸引民眾感受蝴蝶魅力，關心棲地保育。
西拉雅國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有走緩趨勢，今年恢復舉辦往年暑假相當受歡迎的生態旅遊活動「蝴蝶遊樂園」，7月16日至8月14日每逢週六、週日在關子嶺風景區嶺頂公園進行。
西拉雅國家風景區管理處長徐振能表示，活動中安排專業講師解說蝴蝶及幼蟲生態，還可參加闖關遊戲領取紀念品，活動首日也將安排參與活動的小朋友在嶺頂公園種植250棵蜜源植物，營造適合蝴蝶成長的棲息地。
徐振能指出，每個活動日都有2場「紫斑蝶標放體驗」課程（須上網預約報名，課程約1.5小時），由講師分享紫斑蝶生態，並指導民眾體驗標放程序，了解標放意義及科學數據的重要性，期望吸引更多民眾加入公民科學行列，收集到更多標放資料，創造紫斑蝶生態友善環境。
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