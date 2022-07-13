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雲林林內幼兒園滿招 娃娃車、遊戲區都換新了
雲林縣林內鄉立幼兒園今年招生滿額，公所為了充實設備，斥資300萬元汰換老舊交通車，新購3輛、搭配最新型科技設備，今天啟用。
幼兒園長陳俊彥說，原本的交通車已使用10年，只有行車記錄器設備，功能僅止於拍攝前、後景，車內、外雖也有鏡頭，但畫素不足，畫面不夠清晰。
林內鄉長張維崢表示，幼兒園今年招收220名新生滿招，為保障兒童搭乘娃娃車的安全，公所編列300萬元採購3輛全新幼童專用車，今天舉行啟用暨祈安典禮活動，鄉民代表會主席張昭榮等人與會，一起喜悅迎新車。
張維崢表示，新車內裝有符合幼童車專屬配備，並設有車輛雙鏡頭行車記錄器、盲區偵測系統、滅火器等，提供以幼為尊、安全至上、運輸優質化的接送服務，另搭配甫完工的遊戲區，讓家長更安心。
張維崢今贈3名駕駛員「平安御守」，及象徵「平安歸來」的香甜蘋果與可口烏龜造型麵包，祝願大小朋友乘車平安。
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