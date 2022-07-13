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台南市立游泳池營運 黃偉哲盼成微型國民運動中心

中央社／ 台南13日電

歷經1年多整修，台南市立游泳池今天正式營運；嶄新泳池不僅設備汰舊換新，還增設無障礙設施，市長黃偉哲希望成為台南市微型國民運動中心典範。

位於台南市南區的市立游泳池，歷史悠久，是許多人的共同記憶，但因年久失修，2年前停止營業，市府民國109年開工整修，110年8月9日驗收完工。

榮灝股份有限公司取得市立游泳池委託營運管理權後，再投資新台幣1700萬元進行內部裝修，包括室內游泳池增設熱泵、更新會員淋浴間，增設有氧教室、多功能訓練教室、體適能中心及幼兒體適能教室。

黃偉哲今天到場宣布市立游泳池正式營運，他表示，市立游泳池整修工程汰除老舊柴油鍋爐，更新熱泵加熱系統，且對室內游泳池池體、過濾系統及蒸氣室設備進行更新改善，還增設無障礙入水椅及無障礙廁所。

黃偉哲希望藉由多元運動空間的建置，提供市民更豐富的運動選擇，打破傳統游泳池只能游泳的刻板印象，讓市立游泳池成為微型國民運動中心，提升台南市各族群運動人口。

台南市政府體育局表示，台南市立游泳池營運，開館時間上午6時至晚上10時，未來3年內，榮灝公司規劃再投資2300萬元整修室外游泳池，建置新型態戲水設施。

台南 黃偉哲

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