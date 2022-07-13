水頭出提督！清治台灣第一武將王得祿父親古墓風水揭秘

清朝台灣第一武將、官位最高的王得祿，擔任福建水師提督，平定海賊有功，嘉義縣太保市地名， 來自皇帝賜他的榮銜「太子太保」，他的官位功勳，除自身努力，相傳與父親風水有關，嘉義縣文化基金會董事陳俊哲長期做田野調查文史研究，最近勘查王得祿父親王必敬，距今逾200年的古墓，揭開地理風水神秘面紗傳說。

陳俊哲說，風水勘輿家發現王得祿父親墓園，得了「絲線吊銅鐘」這個好地理，當地流傳「水頭出提督，水尾出相國」，古墓在太保市，古墓長滿雜草，墓碑傾斜，與王得祿死後厚葬的國定古蹟古墓，落差很大，很難想像，眼前殘破的情景，就是王得祿父親古墓，讓人難以置信。

墓碑上顯示右：乾隆歲次庚戌 (西元1790年)，上：江右 (民系)，中：誥贈遊府國學生康肅 (王得祿

父親王必敬)，左：子：得陞 (三子)、子安 (長子得嘉)、得祿 (次子)、得招 (四子)，孫：因傾斜埋入地下，不得而知。墓碑距墓前端有幾步之遙，枯枝落葉棄置，墓左前方后土，與墓碑、幕前端成三角狀。

陳俊哲說，當地是古時很大湖泊「朱曉埤」，內有湧泉終年不涸，沿岸周邊彎彎曲曲相當秀麗，形成似小島三面環水，水面吸收能量，所以古人說法是能藏風聚氣，埋葬其中就是「絲線吊銅鐘」好風水。自古相傳諺語，「水頭出提督、水尾出相國」，就是這條龍脈由阿里山山脈飛下，龍頭在今之嘉縣府，咽喉在朱曉埤，由口中吐出水流是在荷包嶼湖與龜仔港溪。