進度最快！台南捷運第一期藍線綜合規畫報告公聽會登場

為使民眾瞭解台南市先進運輸系統（捷運）第一期藍線綜合規畫案規畫成果，台南市政府交通局今晚在永康區勝利里活動中心舉辦第一場公聽會，交通局表示，地方意見與建議會納入綜合規劃案期末作業再檢討，讓規畫成果更貼近在地需要。接下來還有一場(第２場)東區及仁德區公聽會在7月20日東區區公所舉辦。

第一期藍線是台南市進度最快具指標性意義的捷運計畫，路線長度8.39公里，沿線設置11座高架車站及1座仁德機廠，採高架單軌系統，路線自台鐵大橋站沿永康中華路、東區中華東路至文化中心（B1-B7-B9），並由中華東路與東門路口往東至仁德區中山路仁德轉運站(B1-B7-B11)，串聯台鐵大橋站、平實轉運站、仁德轉運站等重要交通節點，完成後除可提供便捷的軌道運輸服務，減輕既有道路交通負荷，未來可於大橋站與台鐵轉乘外，也可在B5平實轉運站與綠線轉乘，B9及B11站則分別與紅線及第一期藍線延伸線銜接，串聯成軌道運輸路網，再配合公車、公共自行車等建構更完善公共運輸服務。

參與公聽會的民眾主要提出車站位置規畫與用地取得原則、捷運車站與台鐵及其他捷運路線如何轉乘、捷運施工期間交通影響等問題。

交通局回應，捷運車站及出入口等必要設施將優先使用公有、公營事業之土地，如無公有地可供使用，再評估閒置或低度使用土地，先洽詢土地開發意願，捷運必要設施土地依規定以市價協議價購或徵收方式，後續會再召開都市計畫變更座談會及說明會，進一步向沿線居民及土地所有權人說明

轉乘規畫也會持續配合其他路線進度，先行評估預留工程界面及尾軌段，屆時配合營運通車時程調整列車運行模式。

施工期間交通衝擊分析，已納入環境影響評估期末作業研提施工期間改善措施，待有工作成果會另召開環境影響評估公開說明會向民眾說明，綜合規畫報告未來經中央審議核定後，也會在網站公開民眾瀏覽。

副局長熊萬銀強調，民眾的意見皆會要求專業規畫團隊納入規劃報告中確實檢討。

無法到現場參加的民眾，可以透過網路直播（台南市政府交通局新聞頻道，網址https://ppt.cc/feZhxx）觀看，說明會相關資訊也可至相關官方網站及社群平台查詢（捷運工程處http://traffic.tainan.gov.tw/rto、捷運資訊公開平台http://www.rapid-transit.org、臉書「運轉台南好交通」)。