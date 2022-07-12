斗六公所開公聽會挺民意 提5大訴求堅決反對蓋焚化爐

雲林科技工業區大北勢區環保用地興建廢棄物處理場一案，日前工業局已撤案，承諾絕不興建焚化爐，斗六市公所昨天下午在長平里天聖宮召開公聽會，斗六市長林聖爵在會中提出5大訴求，強調堅決反對焚化爐。

雲科工業區大北勢區廣達5.9公頃的環保用地爭議延燒1個月，因傳出要蓋焚化爐，引起地方反彈聲浪，經濟部工業局說明是要設置固體再生燃料廠（SRF），不過為避免誤解，本月4日主動撤回環評程序，8日再承諾不會在此新設焚化爐或專燒爐。

工業局雖多次出面說明，地方仍對此議題爭論不休，尤其藍綠人馬也都分別表態不支持興建焚化爐，斗六市公所昨天下午依原定計畫召開公聽會，並邀相關單會參與，聽取地方民意，現場有超過百位民眾參與。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵，縣議員王又民、賴淑娞、林岳璋及斗六市代會主席胡克勤等多位民代都出席，工業局則派雲林科技工業區服務中心副主任陳哲昇到場，不過他未全程參與，中途即離席。

林聖爵提出5大訴求，包括民意要求工業局承諾永久撤案，說明原計畫是否要蓋焚化爐及收受外縣市事業廢棄物、雲科工業區事廢物製成的高熱值SRF是否在區內就地焚化、5月16日經濟委員會率團考察雲科工業區會議上提及興建掩埋場一案，請相關單位說明，並建請辦理「雲林科技工業區開發計畫環境影響差異分析報告（第14次變更），並載明禁設焚化爐及掩埋場，以回應斗六市民之期待。