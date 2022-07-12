快訊

第2例猴痘入侵台灣！30多歲男從美國返台 主動回報疑似症狀

台大校長9名候選人正式名單出爐 10月8日前選出新校長

「感謝上天送給我們一個父親」暖警照顧4孤兒 38年行善千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斗六公所開公聽會挺民意 提5大訴求堅決反對蓋焚化爐

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左四）、斗六市長林聖爵（左五）昨與多位民意代表在長平里天聖宮召開雲林科技工業區廢棄物處理場公聽會，重申堅決反對焚化爐。圖／讀者提供
雲林縣長張麗善（左四）、斗六市長林聖爵（左五）昨與多位民意代表在長平里天聖宮召開雲林科技工業區廢棄物處理場公聽會，重申堅決反對焚化爐。圖／讀者提供

雲林科技工業區大北勢區環保用地興建廢棄物處理場一案，日前工業局已撤案，承諾絕不興建焚化爐斗六市公所昨天下午在長平里天聖宮召開公聽會，斗六市長林聖爵在會中提出5大訴求，強調堅決反對焚化爐。

雲科工業區大北勢區廣達5.9公頃的環保用地爭議延燒1個月，因傳出要蓋焚化爐，引起地方反彈聲浪，經濟部工業局說明是要設置固體再生燃料廠（SRF），不過為避免誤解，本月4日主動撤回環評程序，8日再承諾不會在此新設焚化爐或專燒爐。

工業局雖多次出面說明，地方仍對此議題爭論不休，尤其藍綠人馬也都分別表態不支持興建焚化爐，斗六市公所昨天下午依原定計畫召開公聽會，並邀相關單會參與，聽取地方民意，現場有超過百位民眾參與。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵，縣議員王又民、賴淑娞、林岳璋及斗六市代會主席胡克勤等多位民代都出席，工業局則派雲林科技工業區服務中心副主任陳哲昇到場，不過他未全程參與，中途即離席。

林聖爵提出5大訴求，包括民意要求工業局承諾永久撤案，說明原計畫是否要蓋焚化爐及收受外縣市事業廢棄物、雲科工業區事廢物製成的高熱值SRF是否在區內就地焚化、5月16日經濟委員會率團考察雲科工業區會議上提及興建掩埋場一案，請相關單位說明，並建請辦理「雲林科技工業區開發計畫環境影響差異分析報告（第14次變更），並載明禁設焚化爐及掩埋場，以回應斗六市民之期待。

張麗善說，斗六市是雲林縣首善之都，地方不同意蓋焚化爐，縣府立場以民意為依歸，呼籲經濟部有關雲林科技工業區大北勢區廢棄物處理場用地開發案，再審慎評估開發計畫內容，務必要傾聽人民聲音。

雲林縣斗六市公所昨天下午在長平里天聖宮召開雲林科技工業區廢棄物處理場公聽會，斗六市長林聖爵在會中提出5大訴求強調堅決反對焚化爐。圖／讀者提供
雲林縣斗六市公所昨天下午在長平里天聖宮召開雲林科技工業區廢棄物處理場公聽會，斗六市長林聖爵在會中提出5大訴求強調堅決反對焚化爐。圖／讀者提供
雲林縣斗六市公所昨天下午在長平里天聖宮召開雲林科技工業區廢棄物處理場公聽會，斗六市長林聖爵向經濟部工業局提出5大訴求。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市公所昨天下午在長平里天聖宮召開雲林科技工業區廢棄物處理場公聽會，斗六市長林聖爵向經濟部工業局提出5大訴求。圖／斗六市公所提供

焚化爐 斗六 雲林

延伸閱讀

監測雲林地層下陷 爭取1770萬元再設7口觀測井

雲林選情白熱化 民進黨推許百芳參選斗六市長

雲科工焚化爐爭議…經濟部抨擊「竹篙鬥菜刀」承諾這事

雲科工廢棄物處理場 縣府：經部報告提569次焚化爐

相關新聞

董事長、10連霸里長 台南83歲「董仔」里長伯要交棒

台南市東區大學里長許俊雄擔任里長已經40年，為了給年輕人服務鄰里的機會，他今年任滿後將不再尋求連任。南市議會議長郭信良與...

阿里山遊樂區避暑去！繡球花季正盛開

7月暑假來到，相對平地燠熱酷暑，海拔2216公尺的阿里山遊樂園區園區，此刻繡球花季正剛盛開，園區夏季平均氣溫約15至20...

斗六公所開公聽會挺民意 提5大訴求堅決反對蓋焚化爐

雲林科技工業區大北勢區環保用地興建廢棄物處理場一案，日前工業局已撤案，承諾絕不興建焚化爐，斗六市公所昨天下午在長平里天聖...

監測雲林地層下陷 爭取1770萬元再設7口觀測井

雲林地層下陷嚴重，是居民及高鐵乘客隱憂，為檢測雲林地層下陷數值，立委劉建國今邀請水利署副署長黃宏莆到大埤鄉仁和國小勘查當...

嘉市文化公園IKEA月底結束 市府曝這3公園有望委外招商

嘉義市文化公園以服務設施委外經營案讓IKEA行動商店進駐，公告月底結束營業，市府指出，租期至8月8日，疫情嚴重時確實帶動...

北漂汽修工返鄉種田 友善耕作守護稻米食安

北漂青年陳金宏因父親健康亮紅燈，返鄉務農、照料雙親，轉眼回雲林務農已19年，隨著父親肝癌病逝，他領會到健康重要性，開始轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。