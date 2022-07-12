監測雲林地層下陷 爭取1770萬元再設7口觀測井

雲林地層下陷嚴重，是居民及高鐵乘客隱憂，為檢測雲林地層下陷數值，立委劉建國今邀請水利署副署長黃宏莆到大埤鄉仁和國小勘查當地地下水觀測站，也將持續爭取1770萬元，在元長國小、口湖鄉金湖國小以及台西海園水試所設置地下水觀測站7口井。

劉建國表示，雲林是全台地層下陷最嚴重的地方，數據時好時壞、起伏不定，對居民及高鐵乘客的安全是一大隱憂，劉建國說，除了110年在大埤仁和國小設置地下水觀測站5口觀測井外，今年也將爭取元長國小、口湖鄉金湖國小以及台西海園水試所設置地下水觀測站7口井，總經費1770萬元。

劉建國說，監測地層下陷是必要之舉，因其一旦發生，沒有任何工法可以恢復，因此控制地層下陷惡化，對雲林不論是土地面積、農地使用以及高鐵行駛的安全，都相當重要，設置觀測井可回饋最即時資訊給水利署，作為相關防制使用。