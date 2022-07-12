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台南興濟宮虎爺契子文書少見 70年布匹見證宗教文化

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平開台天后宮常務監事黃鏡月（中）捐70年前拜虎爺為契子的文書。圖／興濟宮提供
台南市安平開台天后宮常務監事黃鏡月（中）捐70年前拜虎爺為契子的文書。圖／興濟宮提供

台南市安平開台天后宮常務監事黃鏡月，有感於祀典興濟宮近來擴大舉辦下壇將軍虎爺聖誕有聲有色，昨日捐出70年前拜虎爺為契子的文書，由於拜虎爺為「契子」少見，而且還是布匹文書，興濟宮董事長吳福春表示將做為亭宮歷史文物的見證。

今年虎年，祀典興濟宮為了慶祝虎爺農曆六月初六日聖誕，舉辦虎爺回娘家贈黃金戰甲，和乞虎祈福擲迷你虎爺活動，獲得信眾的喜愛，也讓黃鏡月勾起家族曾經參與興濟宮「虎爺柱會」的過往，並翻出70年前拜虎爺為契子的文書。

吳福春和興濟宮所屬府城觀興文化藝術基金會長侯明福，昨前往開台天后宮拜會，接受黃鏡月的捐贈。這份以毛筆書寫在布上的契書，猶能看出布原本應是鮮艷紅色，雖然隨著歲月而褪色，驚奇的是布上的毛筆字跡清楚，布契書保存得相當完整。

黃鏡月表示，民國41年她二歲時，被帶到興濟宮拜下壇爺（俗稱虎爺）為「誼子」（義子），拜契文書是當場請廟方書記人員以毛筆字寫在紅色布上，一份由母保存，母親過世後再遺物中看到自己的拜契書，帶回保管至今。她說，拜契文書就放在抽櫃中，經過數十年，只是布的顏色退去，文字筆墨仍很清晰。

7月4日黃鏡月曾帶著拜契書來興濟宮，只見廟內舉辦祈安清醮法會，未有適當時機說出此事，但因安平天后宮的解籤老師也是安平國中前校長陳進明也是基金會理事，兩人聊天時說出興濟宮致力於保存宗教文物，黃表達捐拜契書的意願，也促成這段美事。

黃鏡月和家族成員多人曾是「虎爺柱會」的爐主，柱會類似「粉絲團」或「後援會」，每當神明聖誕或是相關活動時，柱會成員出錢出力支持廟方，讓神明聖誕舉辦得相當風光，甚至有柱會互相比拼場面、氣勢的意味，近來因為廟方管理組織趨於完善成熟，自行主導神明聖誕相關事務，柱會的角色比較沒那麼強勢和重要。

天后宮 法會 台南

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