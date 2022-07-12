嘉市文化公園IKEA月底結束 市府曝這3公園有望委外招商

嘉義市文化公園以服務設施委外經營案讓IKEA行動商店進駐，公告月底結束營業，市府指出，租期至8月8日，疫情嚴重時確實帶動文化路商圈人潮，不排除再以同樣型式委外，番仔溝、嘉義公園內建物也擬招商；有議員認為，民眾抱怨擠壓文化公園的活動空間，應審慎考量。

市府建設處指出，IKEA去年9月8日起租，展延一次至8月8日到期，須回復原狀，包括貨櫃屋商店，還有當時合約規定要回饋公園的桌椅也要撤掉，業者沒透露是否進一步開實體店，但藉此國際級指標性企業，讓其他連鎖品牌看見嘉市潛在商機，努力招商之下，藏壽司、乾杯等來嘉市開分店。

建設處認為，若公園條件合適委外提供服務、設施，能讓公園更活潑，文化公園鄰近文化路邊的100坪空間，會評估是否再用相當短租方式委外，另，番仔溝公園於博愛路邊有小木屋，去年委託經營管理招標沒成功，以及嘉義公園入口的聯合里辦公室1樓，都考量委外，提供飲料、輕食等服務。

議員蔡文旭說，IKEA的成效並不佳，還造成擁擠，影響民眾運動、弱勢及社福團體的權利，要辦類似快閃店，應用民國路的舊台灣燈會燈區，IKEA要爭取設實體分店，才能真正帶動就業機會。