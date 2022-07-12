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北漂汽修工返鄉種田 友善耕作守護稻米食安

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
陳金宏為照顧家人返鄉種田，盼種出好吃又健康的稻米。圖／斗南鎮農會提供
陳金宏為照顧家人返鄉種田，盼種出好吃又健康的稻米。圖／斗南鎮農會提供

北漂青年陳金宏因父親健康亮紅燈，返鄉務農、照料雙親，轉眼回雲林務農已19年，隨著父親肝癌病逝，他領會到健康重要性，開始轉作有機耕種，即便收成量少、人力成本高，他也說，面對食安問題，為了種出好吃又健康稻米，願意克服並付出更多努力。

陳金宏原本在台北從事汽車維修，為照顧年邁雙親，返鄉為他們分憂解勞，面對生活型態轉變，陳金宏說，他本是農村孩子，自幼在田埂打滾長大，對農活並不陌生，但他也坦言，對比先前準時上下班，務農工作時間彈性，卻全年無休都要出門巡田，剛回雲林那幾年不太習慣。

在陳金宏種植的20公頃農地上，有臺南16號、臺南11號及日本越光米等品種，種了19年的田，陳金宏說，向來都採用傳統噴灑農藥、肥料的方式，讓稻米長得又快又好，但自從父親離世後，他開始重視健康，也希望大家吃得安心，便轉作友善耕種。

自從開始友善耕種，陳金宏採用生態循環方式照料田間作物，由噴農藥改為人工除草，工作量增加許多，但為了種出好吃又健康的稻米，陳金宏克服這重重難關，雖收成量減少，卻種出更高品質稻米，他的努力也得到認可，獲農委會頒發食味值獎勵金，更多次代表農會參加全國競賽。

陳金宏說，慣性農法雖可提高產量，卻忽略品質，現在改為友善耕作雖然很辛苦，但憑藉著堅忍不拔的毅力，他會守護好每一株稻子，為大家的健康把關。

稻米 雲林

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