楠西老人中心廚房工程今動土 提升送餐服務範圍

台南市楠西區老人文康活動中心中央廚房工程今天動土。楠西區屬水源保護區，年輕人多半出外打拼，老年人口照顧格外重要，透過中央廚房興建，提升當地老人送餐服務範圍。

動土典禮由市長黃偉哲主持，社會局長陳榮枝、楠西區長李鴻裕、楠西區農會總幹事郭富文等人出席，正式宣告「楠西區中央廚房」全面啟動。黃偉哲感謝在地區長、里長對於照顧長輩共餐的用心，加發加菜金1萬元，期盼未來提升楠西區老人送餐服務範圍。

黃偉哲說，楠西區屬水源保護區，年輕人多半出外打拼，老年人口照顧就格外重要，很高興看到老人用餐問題可獲得解決，透過中央廚房興建，提升楠西區老人送餐服務範圍，讓年輕人更可以無後顧之憂的打拼，也感謝水資局的用心及當地民眾支持，預訂明年竣工的廚房，在經費到位下可如期完工。

李鴻裕指出，「老人文康活動中心廚房」是市府及公所一直在爭取建設，在經濟部水利署南區水資源局的水庫清淤公益支出經費及社會局補助款挹注下，以最有效率方式爭取今年動工。

依楠西區公所資料，這項工程今年5月23日公告、6月17日決標，建築面積約60坪，為地上1層建物，可同時提供約120人共同用餐，全面提供楠西區老人送餐服務，工程預計明年3月完工。