快訊

淡水老街「阿婆鐵蛋」創辦人腦中風突倒下 送醫不治享壽84歲

想清庫存？拆開蘋果M2版MacBook Pro 只有「這1處」不一樣

案發當天才一起吃早餐 安倍晉三妻稱「至今像做夢」：無法相信丈夫離世

楠西老人中心廚房工程今動土 提升送餐服務範圍

中央社／ 台南12日電

台南市楠西區老人文康活動中心中央廚房工程今天動土。楠西區屬水源保護區，年輕人多半出外打拼，老年人口照顧格外重要，透過中央廚房興建，提升當地老人送餐服務範圍。

動土典禮由市長黃偉哲主持，社會局長陳榮枝、楠西區長李鴻裕、楠西區農會總幹事郭富文等人出席，正式宣告「楠西區中央廚房」全面啟動。黃偉哲感謝在地區長、里長對於照顧長輩共餐的用心，加發加菜金1萬元，期盼未來提升楠西區老人送餐服務範圍。

黃偉哲說，楠西區屬水源保護區，年輕人多半出外打拼，老年人口照顧就格外重要，很高興看到老人用餐問題可獲得解決，透過中央廚房興建，提升楠西區老人送餐服務範圍，讓年輕人更可以無後顧之憂的打拼，也感謝水資局的用心及當地民眾支持，預訂明年竣工的廚房，在經費到位下可如期完工。

李鴻裕指出，「老人文康活動中心廚房」是市府及公所一直在爭取建設，在經濟部水利署南區水資源局的水庫清淤公益支出經費及社會局補助款挹注下，以最有效率方式爭取今年動工。

依楠西區公所資料，這項工程今年5月23日公告、6月17日決標，建築面積約60坪，為地上1層建物，可同時提供約120人共同用餐，全面提供楠西區老人送餐服務，工程預計明年3月完工。

老年人口 黃偉哲 台南

延伸閱讀

哀悼安倍 黃偉哲現身高雄：失去了一位老朋友

台南市消防四大隊山上分隊辦公廳舍擴建完工 今啟用

黃偉哲秀陳時中「穿黑琵花襯衫」勾起防疫五月天超人氣

台南高中職獲贈八田與一紀念書 助了解先人功績

相關新聞

董事長、10連霸里長 台南83歲「董仔」里長伯要交棒

台南市東區大學里長許俊雄擔任里長已經40年，為了給年輕人服務鄰里的機會，他今年任滿後將不再尋求連任。南市議會議長郭信良與...

阿里山遊樂區避暑去！繡球花季正盛開

7月暑假來到，相對平地燠熱酷暑，海拔2216公尺的阿里山遊樂園區園區，此刻繡球花季正剛盛開，園區夏季平均氣溫約15至20...

嘉市文化公園IKEA月底結束 市府曝這3公園有望委外招商

嘉義市文化公園以服務設施委外經營案讓IKEA行動商店進駐，公告月底結束營業，市府指出，租期至8月8日，疫情嚴重時確實帶動...

北漂汽修工返鄉種田 友善耕作守護稻米食安

北漂青年陳金宏因父親健康亮紅燈，返鄉務農、照料雙親，轉眼回雲林務農已19年，隨著父親肝癌病逝，他領會到健康重要性，開始轉...

公私合作典範 七股溪南休閒農業區獲全國卓越獎

農委會去年度辦理休閒農業區評鑑，在全國95處休閒農業區評鑑中，南市七股區溪南休閒農業區成績排名全國前5名，榮獲「卓越獎」...

東勢鄉公所重建流標10次 預算追加到近兩億元

雲林縣東勢鄉公所舊辦公大樓屋齡已近50年，建築老舊不堪，921地震結構受損，安全堪虞，公所提計畫改建爭取1億餘元，因物價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。