快訊

淡水老街「阿婆鐵蛋」創辦人腦中風突倒下 送醫不治享壽84歲

想清庫存？拆開蘋果M2版MacBook Pro 只有「這1處」不一樣

案發當天才一起吃早餐 安倍晉三妻稱「至今像做夢」：無法相信丈夫離世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

董事長、10連霸里長 台南83歲「董仔」里長伯要交棒

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市東區大學里長許俊雄（左二）不僅是10連霸里長，服務里民長達40年，還是明新食品董事長，表明不再連任，議長郭信良（右二）和議員王家貞（右）今天前往表揚感謝他熱心服務。圖／台南市議會提供
台南市東區大學里長許俊雄（左二）不僅是10連霸里長，服務里民長達40年，還是明新食品董事長，表明不再連任，議長郭信良（右二）和議員王家貞（右）今天前往表揚感謝他熱心服務。圖／台南市議會提供

台南市東區大學里長許俊雄擔任里長已經40年，為了給年輕人服務鄰里的機會，他今年任滿後將不再尋求連任。南市議會議長郭信良與大學里民議員王家貞今天地前往表揚，感謝許里長多年來兢兢業業，為里內的鄉親們辛勤付出。

郭信良表示，許俊雄還身兼明新食品董事長，能夠一邊發展事業，一邊成為10連霸的里長，實在不簡單。40年來，許里長對里內事務十分用心，深獲里民的肯定與支持，就算年底交棒了，仍然歡迎里民們來找他喝茶聊天。

郭信良致贈象徵「圓滿」的工藝品，讚揚許俊雄在里長任內各個事項都做得圓圓滿滿，接下來要享受快樂的銀髮生活。

王家貞說，許俊雄將里長事務費成為一個一個紅包袋的學生獎學金，或做為里內事務所用。不論是里內老人、學生的福利與里內自強活動補助經費不足時，還大方的自掏腰包，只求里民一切的「幸福圓滿」，受里民肯定、愛戴，人人稱讚的「里長伯」。

王家貞指出，許俊雄里長靠著自身的勤奮努力、誠信待人，從自幼家境困苦、學歷不高的亞航工友，到創辦家喻戶曉的「明新食品」，出任台南市商業會理事長及全國商業總會的常務監事，還熱心地方事務擔任長達40年的「里長伯」是值得大家學習的典範。

許俊雄里長任期將在今年12月24日到任，他宣布不再連任交棒給後輩賢達。許俊雄表示，第一次參選里長時，里民讓他「同額競選」，之後的9屆里民們同樣信任的給予「同額競選」的肯定，對里民的疼惜他永遠感念在心。

台南

延伸閱讀

影／柯P台南站台民眾黨參選人 國民黨謝龍介同台引關注

黃偉哲首度公開澄清不是「英派 」派系關係一次說清楚

台南議員選舉花多少錢？真實數字超嚇人「今年又更高」

獨／台南官員被質詢後猝死 綠傳「被藍軍逼死」惹爭議

相關新聞

董事長、10連霸里長 台南83歲「董仔」里長伯要交棒

台南市東區大學里長許俊雄擔任里長已經40年，為了給年輕人服務鄰里的機會，他今年任滿後將不再尋求連任。南市議會議長郭信良與...

阿里山遊樂區避暑去！繡球花季正盛開

7月暑假來到，相對平地燠熱酷暑，海拔2216公尺的阿里山遊樂園區園區，此刻繡球花季正剛盛開，園區夏季平均氣溫約15至20...

嘉市文化公園IKEA月底結束 市府曝這3公園有望委外招商

嘉義市文化公園以服務設施委外經營案讓IKEA行動商店進駐，公告月底結束營業，市府指出，租期至8月8日，疫情嚴重時確實帶動...

北漂汽修工返鄉種田 友善耕作守護稻米食安

北漂青年陳金宏因父親健康亮紅燈，返鄉務農、照料雙親，轉眼回雲林務農已19年，隨著父親肝癌病逝，他領會到健康重要性，開始轉...

公私合作典範 七股溪南休閒農業區獲全國卓越獎

農委會去年度辦理休閒農業區評鑑，在全國95處休閒農業區評鑑中，南市七股區溪南休閒農業區成績排名全國前5名，榮獲「卓越獎」...

東勢鄉公所重建流標10次 預算追加到近兩億元

雲林縣東勢鄉公所舊辦公大樓屋齡已近50年，建築老舊不堪，921地震結構受損，安全堪虞，公所提計畫改建爭取1億餘元，因物價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。