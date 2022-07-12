董事長、10連霸里長 台南83歲「董仔」里長伯要交棒

台南市東區大學里長許俊雄擔任里長已經40年，為了給年輕人服務鄰里的機會，他今年任滿後將不再尋求連任。南市議會議長郭信良與大學里民議員王家貞今天地前往表揚，感謝許里長多年來兢兢業業，為里內的鄉親們辛勤付出。

郭信良表示，許俊雄還身兼明新食品董事長，能夠一邊發展事業，一邊成為10連霸的里長，實在不簡單。40年來，許里長對里內事務十分用心，深獲里民的肯定與支持，就算年底交棒了，仍然歡迎里民們來找他喝茶聊天。

郭信良致贈象徵「圓滿」的工藝品，讚揚許俊雄在里長任內各個事項都做得圓圓滿滿，接下來要享受快樂的銀髮生活。

王家貞說，許俊雄將里長事務費成為一個一個紅包袋的學生獎學金，或做為里內事務所用。不論是里內老人、學生的福利與里內自強活動補助經費不足時，還大方的自掏腰包，只求里民一切的「幸福圓滿」，受里民肯定、愛戴，人人稱讚的「里長伯」。

王家貞指出，許俊雄里長靠著自身的勤奮努力、誠信待人，從自幼家境困苦、學歷不高的亞航工友，到創辦家喻戶曉的「明新食品」，出任台南市商業會理事長及全國商業總會的常務監事，還熱心地方事務擔任長達40年的「里長伯」是值得大家學習的典範。

許俊雄里長任期將在今年12月24日到任，他宣布不再連任交棒給後輩賢達。許俊雄表示，第一次參選里長時，里民讓他「同額競選」，之後的9屆里民們同樣信任的給予「同額競選」的肯定，對里民的疼惜他永遠感念在心。