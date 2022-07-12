雲林盼增設地下水觀測站 大數據分析防治地層下陷

雲林縣地層下陷嚴重，中央多管齊下防治，年年追蹤下陷面積和探究原因，民進黨立委劉建國昨天與水利署副署長黃宏莆到仁和國小視察地下水觀測站，盼藉由大數據分析作為防治之用。

劉建國、黃宏莆和雲林縣議員張庭綺等人昨天到仁和國小視察地下水觀測站的設置及運作，由水利署工程人員現場說明，水井每天監測地下水位的波動，水利署將綜合地層的起伏、當季水情等數據分析，未來作為地層下陷防治之用。

劉建國服務處今天發布新聞稿指出，雲林縣地層下陷相當嚴重，中央年年對此案提相關政策防治，可是像去年遇到百年大旱，雲林縣下陷面積增大，如今仁和國小設置地下水觀測站，未來將爭取元長國小、口湖鄉金湖國小以及台西海園水試所設置地下水觀測站合計7口井進行地下水觀測，協助防治地層下陷。

劉建國提到，地層下陷一旦發生，目前尚無任何工法可以做恢復，因此希望水利署藉由大數據分析可控制地層下陷的惡化，這對雲林不論是土地面積、農地使用，以及高鐵行駛的安全，都是非常重要議題。

黃宏莆表示，在校園設置水位觀測井及地層下陷觀測井是第一步，未來可在線上就獲得相關觀測資料；同時仁和國小校長洪千惠則期盼藉此機會，可以一併來設置教育園區的示範點，水利署允諾細部規劃。