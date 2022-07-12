影／雲縣復康巴士 打造身心障礙者Uber

雲林縣有4萬多名身心障礙者，超過一半的人就醫等必要性外出，需仰賴小型復康巴士接送，不過得提早一周透過電話預約，無法應付即時需求，不夠便利，縣府社會處今天上線官方LINE，每名身心障礙者最多可綁定3支門號，可個人或請家屬協助訂車，節省人工派車及等候時程，宛如「身心障礙Uber」。

雲林縣無障礙大眾運輸工具不普及，復康巴士就像行動不便身心障礙者的雙腳，脊髓損傷協會常務理事黃傳佑說，先前他以電話預約，需要的時段沒有車就得等，透過後台人工調度派車，來回耗費不少時間。

雲林縣復康巴士去年起委外營運，除以接送身心障礙者最大需求就醫為主，也擴大服務項目包括接送採買、訪友、社會參與等，並延長服務時段，因此使用量極高，縣長張麗善表示，今年1至5月服務達2萬7958人次，比前年同期自辦期間成長95.9％。

應對高頻率運輸狀態，縣府社會處長林文志表示，雲林縣每年投入3200萬元營運，現有60輛復康巴士，此次是繼彰化縣後，第2個縣市結合LINE@推動線上訂車服務，使用者只要綁定LINE帳號即可操作，方便快速。

張麗善表示，在外縣市的子女、親屬都可綁定，幫住在縣內的相關對象訂車，介面中還可即時掌握乘車者的上下車時間、地點及行車位置等資訊，每人每周可免費搭乘4趟，額度用畢或社會參與採自費，計價為計程車跳表價格的三分之一，「甲車載、乙車回」靈活派車，每日上班時段啟動服務，晚上或假日只要有預約就會出勤。