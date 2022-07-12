公私合作典範 七股溪南休閒農業區獲全國卓越獎
農委會去年度辦理休閒農業區評鑑，在全國95處休閒農業區評鑑中，南市七股區溪南休閒農業區成績排名全國前5名，榮獲「卓越獎」肯定。
台南市政府農業局長李建裕表示，七股區溪南休閒農業區由吳仲常榮譽主委打下堅實基礎，在主委陳文岳帶領下，且聘任國立台灣大學教授李英周、樹德科技大學副教授施君翰及宜蘭大學副教授柯銳杰等人為輔導師，再加上農委會、市政府、七股區公所及七股區農會長期持續投注輔導資源，殊榮上周經農委會主委陳吉仲頒獎。
農業局說，溪南休閒農業區近年來更獲頒台灣第一張美國大學認可國際綠色旅遊銀級標章認證，為國內外水產漁業相關大學院校、國際遊學生遊學指定學習的漁村轉型成功案例；為促進當地農產品銷售，所開發特色伴手禮，有虱目魚脯、虱目魚酥、樂朋LE PONT鵝油香蔥等。
陳文岳表示，時值暑假期間，正是造訪溪南休區的最佳時機，來訪遊客可以享用七股海鮮美食、體驗膠筏遊潟湖生態及欣賞紅樹林生態景觀等；為拓展農業旅遊市場，更與業者合作共同開發智慧農遊數位平台系統，目前已開發出12套線上旅遊模組，已銷售一空。
農業局表示，為擴大休閒農業產業規模，已委託專業團隊完成東山175、新化筍之鄉、後壁無米樂、官田及下營等5處休閒區規劃案，並已報請農委會審查中。
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