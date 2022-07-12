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東勢鄉公所重建流標10次 預算追加到近兩億元
雲林縣東勢鄉公所舊辦公大樓屋齡已近50年，建築老舊不堪，921地震結構受損，安全堪虞，公所提計畫改建爭取1億餘元，因物價波動經10次流標，鄉公所積極自籌7419萬，使重建經費高達1億8800萬元。今天動土開工原地重建，將改建為地下一樓地上四樓建築，預定明年完工啟用。
動土地典禮由雲林縣長張麗善及東勢鄉長林維戊及地方各界主持，張麗善說，東勢鄉公所於民國108年好不容易爭取到內政部補助9131萬元，雲林縣府補助2248萬元，合計1億1380萬元重建經費，但重建過程一波三折。
鄉長林維戊說，107年完成規畫設計，因公所正前方的舊監理站被列為文化資產不得拆除，經重新規畫後才完成設計，沒想到受疫情和俄烏戰爭衝擊，建材大幅飆漲，歷經10次流標，公所設法自籌財源7千多萬元，使重建經費達1億8千餘萬元才使工程順利發包。
張麗善感謝大家努力克服種種困難，期盼工程順利完成，讓公所同仁早日進駐新的辦公大樓辦公，也讓東勢鄉民有個良好的洽公環境
鄉代會主席陳昭源說，新辦公大樓預計明年10月底完工，為地下1樓、地上4樓建築，為具現代化的辦公環境，方便洽公，外觀結合在地養鵝產業，設計「白鵝展翅」裝置意象相呼應，將成為東勢新地標。
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