台南永康鹽水溪低窪區大雨必淹 3.54億新建抽水站開工

台南永康鹽水溪沿岸鹽行、六甲頂低窪地區大雨必淹水，市府爭取中央補助興建永康區鹽洲抽水站，今天開工動土。

營建署表示，抽水站興建工程由前瞻計畫全額補助台南市3億5千3950萬元；預計民國113年1月完工，將改善永康區鹽洲里、鹽行裡及台鐵縱貫鐵路以北地區約97公頃淹水問題，估計受益人數超過7000人。

黃偉哲表示，過去永康鯽魚潭、六甲頂部分低窪地區經常淹水，感謝營建署全額補助3.54億元設置鹽洲抽水站。超人在未來平時將作為遊憩公園，洪水來時就成抽水站，將大幅改善周遭生活品質。

市政府先前在六甲頂地區投入兩期1.15億元設置雨水下水道1.5公里沿線設置移動式抽水機三台，只能局部改善社區淹水問題。

黃偉哲表示，永康是台南人口最多行政區，他上任後即針對永康地區環境改造，針對鹽行、六甲頂地區淹水積極向營建署爭取經費。

水利局說，永康六甲頂地區因地勢低窪，豪大雨時常因鹽水溪水位上漲，導致降雨難以宣洩，必須以機械方式抽排，為有效解決問題，水利局遵循總合治水策略，以「低地機械抽排，高地重力排」雙管齊下的方式改善。

水利局說，地勢較高處正辦理雨水下水道建置計畫，將高處地表逕流利用箱涵直接排入鹽水溪，避免流入低地造成負擔，預計明年底完工投入防汛；而針對地勢較低處，除目前已完成鹽水溪堤後道路引流箱涵、搭配本次興建抽水量能約26cms的鹽洲抽水站，於鹽水溪水位過高時將低地雨水導進抽水站後再抽排至鹽水溪，完工後可進一步增加當地防洪能量，有效減少鹽行、六甲頂地區積淹水情形。