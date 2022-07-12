快訊

分科測驗歷史科／台灣史比重多、考韓戰 多推論型題目死背無法拿高分

蔡炳坤最新病況曝光！ 醫院：右腦大出血 未來1周是關鍵期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

引頸期盼9年 鄒族逐鹿文創園區15日試營運

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
引頸期盼9年的嘉義縣「鄒族逐鹿文創園區」本周五將試營運啦！記者呂慧瑜／攝影
引頸期盼9年的嘉義縣「鄒族逐鹿文創園區」本周五將試營運啦！記者呂慧瑜／攝影

終於即將完工啦！大家引頸期盼9年的「鄒族逐鹿文創園區」本月15日將啟動園區試營運，理事主席莊莫俄表示，終於把這神聖任務完成。

本月15日試營運當日，清晨將由來自原鄉部落巫師、長老前來園區，選定凌晨3點，為啟動試營運舉行祈福儀式。合作社理事主席莊莫俄及文創園區總經理鄭信得誠摯邀請大家前來，一起見證這屬於鄒族另一階段歷史性的一頁。

據了解，鄒族逐鹿文創園區的建設經費雖由政府單位支應，但未來經營的所有預算費用係由鄒族族人集資，園區的經營依循鄒族傳統的「集體知識」，創造「文化知識經濟」，並維繫與原鄉部落共享共榮的傳承命脈。

園區總經理鄭信得表示，經營的4年期主軸會以「文化知識經濟」、「情境行銷」為主，讓園區成為阿里山部落的人文櫥窗與部落教室。

提醒遊客，在試營運期間，考量園區空間、設備運轉初期的限制因素，採取預約方式開放入園(訂餐、觀賞歌舞演出)，預計2022年9月17日正式開幕後，才會全面開放。

引頸期盼9年的嘉義縣「鄒族逐鹿文創園區」本周五將試營運啦！記者呂慧瑜／攝影
引頸期盼9年的嘉義縣「鄒族逐鹿文創園區」本周五將試營運啦！記者呂慧瑜／攝影
引頸期盼9年的嘉義縣「鄒族逐鹿文創園區」本周五將試營運啦！記者呂慧瑜／攝影
引頸期盼9年的嘉義縣「鄒族逐鹿文創園區」本周五將試營運啦！記者呂慧瑜／攝影
引頸期盼9年的嘉義縣「鄒族逐鹿文創園區」本周五將試營運啦！記者呂慧瑜／攝影
引頸期盼9年的嘉義縣「鄒族逐鹿文創園區」本周五將試營運啦！記者呂慧瑜／攝影

鄒族 文創

延伸閱讀

阿里山遊樂區避暑去！繡球花季正盛開

阿里山鄒族生命豆季登場 翁章梁祝福新人早生貴子

台積電8月辦動土典禮 陳其邁將提「亞灣2.0」計畫

嘉義文創園區重招商首次流標 文化部：有潛力廠商

相關新聞

挺青年把夢想變理想 雲縣投35萬元力挺行動派追夢

雲林縣舉辦中區青聚點「圓夢計畫」鼓勵青年追夢，吸引上百人組40隊提案爭取20萬元的圓夢獎金，縣府勞動暨青年事務發展處今天...

引頸期盼9年 鄒族逐鹿文創園區15日試營運

終於即將完工啦！大家引頸期盼9年的「鄒族逐鹿文創園區」本月15日將啟動園區試營運，理事主席莊莫俄表示，終於把這神聖任務完...

「文夏紀念館」設立有譜 將落腳台南麻豆總爺藝文中心

出身台南麻豆的國寶級台語歌手文夏日前仙逝，地方爭取設置「文夏紀念館」（暫名）有譜，將落腳麻豆總爺藝文中心，文化部與台南市...

阿里山遊樂區避暑去！繡球花季正盛開

7月暑假來到，相對平地燠熱酷暑，海拔2216公尺的阿里山遊樂園區園區，此刻繡球花季正剛盛開，園區夏季平均氣溫約15至20...

歡迎來練膽量！南市配合殭屍展說最強女鬼故事

台南市美術館2館殭屍展在國內引起熱烈討論，帶動話題，農曆七月將至，觀旅局以「殭屍閃一邊最強女鬼在台南」為主題，將邀請專家...

就事論事／莫讓台南成為廢棄物與廢土的天堂

台南市多年來從爐渣、底渣、玻璃纖維到建築廢棄物亂倒、亂填不斷上演，有些已事過多年，汙染還在，沒有移除，看在不法者眼裡，當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。