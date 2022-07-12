引頸期盼9年 鄒族逐鹿文創園區15日試營運

終於即將完工啦！大家引頸期盼9年的「鄒族逐鹿文創園區」本月15日將啟動園區試營運，理事主席莊莫俄表示，終於把這神聖任務完成。

本月15日試營運當日，清晨將由來自原鄉部落巫師、長老前來園區，選定凌晨3點，為啟動試營運舉行祈福儀式。合作社理事主席莊莫俄及文創園區總經理鄭信得誠摯邀請大家前來，一起見證這屬於鄒族另一階段歷史性的一頁。

據了解，鄒族逐鹿文創園區的建設經費雖由政府單位支應，但未來經營的所有預算費用係由鄒族族人集資，園區的經營依循鄒族傳統的「集體知識」，創造「文化知識經濟」，並維繫與原鄉部落共享共榮的傳承命脈。

園區總經理鄭信得表示，經營的4年期主軸會以「文化知識經濟」、「情境行銷」為主，讓園區成為阿里山部落的人文櫥窗與部落教室。