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「文夏紀念館」設立有譜 將落腳台南麻豆總爺藝文中心

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
「文夏紀念館」設立有譜， 將落腳台南麻豆總爺藝文中心，選定2層樓建物的創藝工坊整修。記者謝進盛／攝影
「文夏紀念館」設立有譜， 將落腳台南麻豆總爺藝文中心，選定2層樓建物的創藝工坊整修。記者謝進盛／攝影

出身台南麻豆的國寶級台語歌手文夏日前仙逝，地方爭取設置「文夏紀念館」（暫名）有譜，將落腳麻豆總爺藝文中心，文化部與台南市政府預計投入2000萬元整修現有建物，今年底前開館。

本名王瑞河的文夏，今年4月6日因器官衰竭於睡夢中辭世，享耆壽94歲，文夏生前唱紅「黃昏的故鄉」、「媽媽請妳也保重」等多曲膾炙人口台語歌曲，許多老一輩歌迷不捨，麻豆地方爭取希望能設置「文夏紀念館」。

著名詩人、成大台灣文學系博士李敏忠日前也認為，早期台語被打壓時代，文夏唱出弱勢族群埋藏在靈魂深處心聲，更獲得金音傑出貢獻獎、金曲獎特別貢獻獎、台北文化獎特別獎，在台語歌壇地位崇高，絕對有資格設立。

而多名流行音樂界幕後工作者也居間奔走，經台南市政府文化局與文化部尊重家屬前提下也明快回應，經考量後落腳總爺藝文中心，選定現有2層樓建物的創藝工坊整修，預估投入約2000萬元，未來將陳設文夏生前作品、服裝等相關文物，也將成為總爺另處亮點。

「這是中央與地方一起努力的結果。」文化局長葉澤山說，在市長黃偉哲大力支持與多次關切下，加速案子推動，日前文夏家屬也曾南下探訪，一些藝文界人士及文化部協助更功不可沒。

常來總爺散步的廖姓遊客說，總爺藝文中心已有顏水龍紀念館，未來文夏紀念館成立，除更具意義，可望吸引更多遊客。

「文夏紀念館」設立有譜， 將落腳台南麻豆總爺藝文中心，選定2層樓建物的創藝工坊整修。記者謝進盛／攝影
「文夏紀念館」設立有譜， 將落腳台南麻豆總爺藝文中心，選定2層樓建物的創藝工坊整修。記者謝進盛／攝影

文夏 紀念館 台語

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