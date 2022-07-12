阿里山遊樂區避暑去！繡球花季正盛開
7月暑假來到，相對平地燠熱酷暑，海拔2216公尺的阿里山遊樂園區園區，此刻繡球花季正剛盛開，園區夏季平均氣溫約15至20度，遊客能感受舒適純靜的天然冷氣，阿里山遊樂園區正是避暑、度假兼賞花首選。
阿里山遊園區內繡球花賞花區分別位於受鎮宮香林服務區的水池邊、森之道步道兩側、舟之橋橋下的溪流邊坡、大門轉運站內側邊坡草地、第一管制站小七對面及旅社區、沼平公園，都有繡球花的分布，目前持續盛開中。
阿里山達人黃源明表示，阿里山的繡球花以中性的白色系列為主，紅、藍也有，花朵非常碩大，今年花況比較密集。
黃源明提醒，阿里山過了中午很容易出現熱對流降雨，建議賞花的朋友，安排上午的時間較為保險。
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