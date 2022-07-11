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青年壯遊台灣下鄉雲林 用新視野探索布袋戲世界

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
五位來自不同學校的壯遊台灣青年，聯手研究並製播台灣偶戲史影片。記者蔡維斌／攝影
五位來自不同學校的壯遊台灣青年，聯手研究並製播台灣偶戲史影片。記者蔡維斌／攝影

國內幾位高中生，為了解台灣布袋戲史，參加教育部「青年壯遊台灣」計畫，組團到布袋戲原鄉的雲林，在北港布袋戲大師黃世志指導下展開12天的深度研究，探討台灣布袋戲興衰演化，用新世代的視角拍攝微電影，與更多年輕人分享台灣戲曲之美。

就讀基隆女中的高帷宸，不曾接觸過布袋戲，不久前一次參加雲林偶戲活動，深深被布袋戲的精深和趣味所吸引，才知道台灣布袋戲從傳統到金光戲和霹靂戲的沿革變化如此巧妙。

於是與雲林虎尾高中林幸誼、洪采薰、蔡明泉、揚子高中高淯琪組成「偶布知道」研究團，向教育部青年發展署申請「青年壯遊台灣-尋找感動地圖實踐計畫」，將展開12天的研究學程。

該團隊邀請師承布袋戲人間國寶黃俊雄的北港布袋戲名師黃世志擔任團長，從操偶、口白、戲偶製作、道具布景燈光及故事編劇等偶劇的各項技巧細心指導，學生用心學實，將所學心得製作成1本祕笈，並分派任務，把每項偶戲研究的歷程拍攝成微電影，希望他們的學習和研究過程，讓更多年輕人認識地方傳統戲曲文化。

團員透過街訪實際了解現代人眼中的布袋戲以及喜好程度，同時在每天拍攝採訪後，用新的思維進一步探討，如何讓傳統布袋戲，在劇戲的競爭市場中，轉型成更能吸引年輕人的戲，同時要能擺脫舊手法，結合數位影像的製播方式，讓舞台轉化成更豐富的影劇。

黃世志指出，年輕人的想法果然不凡，對傳統戲劇的發想，舉一反三，透過他們的研究，也讓老一輩的偶師，體驗年輕人不同的視角與觸覺，把傳統忠孝節義的故事，用更現代的語言去詮釋，相信這對布袋戲未來發展幫助很大。

北港布袋戲名師黃世志教導年輕人各種偶劇技巧。記者蔡維斌／翻攝
北港布袋戲名師黃世志教導年輕人各種偶劇技巧。記者蔡維斌／翻攝
壯遊台灣的年輕人辛苦拍攝布袋戲微電影，分享給更多年輕人了解台灣傳統戲曲之美。記者蔡維斌／攝影
壯遊台灣的年輕人辛苦拍攝布袋戲微電影，分享給更多年輕人了解台灣傳統戲曲之美。記者蔡維斌／攝影
布袋戲研究隊的年輕人有空就練習操偶和口白，體驗台灣布袋戲奧妙。記者蔡維斌／翻攝
布袋戲研究隊的年輕人有空就練習操偶和口白，體驗台灣布袋戲奧妙。記者蔡維斌／翻攝
五位來自不同學校的壯遊台灣青年，聯手研究台灣偶戲史。記者蔡維斌／攝影
五位來自不同學校的壯遊台灣青年，聯手研究台灣偶戲史。記者蔡維斌／攝影
北港布袋戲名師黃世志（左）教導年輕人各種偶劇技巧。記者蔡維斌／攝影
北港布袋戲名師黃世志（左）教導年輕人各種偶劇技巧。記者蔡維斌／攝影

布袋戲 青年

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