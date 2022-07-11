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全台首屆農業設計展 7月30日北港糖廠登場

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣籌辦全台首屆農業設計展，為期16天在百年歷史建築北港糖廠。圖／雲林縣政府提供
雲林縣籌辦全台首屆農業設計展，為期16天在百年歷史建築北港糖廠。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府為提升農業附加價值，讓年輕人看見返鄉工作希望，籌辦全台首屆農業設計展，今在縣府舉辦記者會，以「雲耕」為主題，在北港糖廠規畫3大區、6大主題展覽，並舉辦超過3百場場體驗活動，7月30日起為期16天，每天早上8點30分至下午5點開放參觀，盼翻轉民眾對農業既定印象。

縣長張麗善說，雲林縣是農業大縣，49.7%人口從事農業生產，每年創造800億元產值，但隨著人口老化與外移，年輕人不願意返鄉，面臨嚴重缺工問題，為解決此問題，縣府推動產業六級化，將農業與工業、科技結合，更在北港糖廠舉辦農業設計展，以農業層次、農業跨域、農業文化、農業創新突破農業樸實印象，提升農業附近價值。

農業處長魏勝德說，農業設計展主要有3大展區，包括農業景觀設計、6大主題展館、農業體驗設計，另也有市集和展演活動，主題展覽包括蔬果主題館、健康生活館、稻米主題館、雲林產銷館、漁牧主題館、設計美學館，每個展館設計各具特色。

魏勝德也說，除了以北港糖廠作為活動場地，也運用周邊農田規畫農業景觀專區，呈現玉米、花卉迷宮、浪漫花海、稻草捲景觀等；展覽期間安排，平假日15場多元展演，超過300場的體驗課程規劃，包括料理課程、植物課程、農廢創作，部分體驗活動需收費，詳情可見農業設計展官網http://www.yunlin-agricultural-design-exhibition.com/index/index.html?fs=e&s=cl

雲林縣長張麗善今主持農業設計展記者會。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今主持農業設計展記者會。記者黃于凡／攝影
雲林縣籌辦全台首屆農業設計展，活動場域配置與動線圖。記者黃于凡／攝影
雲林縣籌辦全台首屆農業設計展，活動場域配置與動線圖。記者黃于凡／攝影
雲林縣籌辦全台首屆農業設計展，為期16天在百年歷史建築北港糖廠。圖／雲林縣政府提供
雲林縣籌辦全台首屆農業設計展，為期16天在百年歷史建築北港糖廠。圖／雲林縣政府提供

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