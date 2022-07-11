快訊

賴清德赴日本悼念安倍晉三 外交部指「私人行程」低調不評論

國安基金今拍板「暫不護盤」 曝3大原因密切觀察市場變數

南市新增1409名確診個案 低於2千暫停召開防疫記者會

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市今日新增1409名新冠肺炎本土確診個案，累積確診人數27萬9354人。圖／擷取畫面
台南市今日新增1409名新冠肺炎本土確診個案，累積確診人數27萬9354人。圖／擷取畫面

台南市今日新增1409名新冠肺炎本土確診個案，統計1月1日起自昨天，確診個案人數共27萬9354名，全年齡累計確診百分比為15.08%；已解除隔離26萬3212名、尚在隔離中1萬6142名。

衛生局說，中央疫情指揮中心日前已公布，自7月14日零時，先行放寬國人及持有效居留證、以及所有來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，但境外篩檢陽性，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。

台南市衛生局表示，統計至7月10日，台南市新冠肺炎疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.9%、83.9% 、1.3%、68.9%、3.2%，總接種劑次460萬5317。5至11歲兒童第1劑涵蓋率84.47%、第2劑27.59%；12至17歲第1劑涵蓋率95.12%、第2劑83.65%、追加劑59.52%。

衛生局表示，即日起若單日新冠肺炎確診病例人數少於2000名，當日將暫停召開防疫記者會，調整為發布新聞稿及圖卡方式進行疫情報告及防疫作為。

新冠肺炎 COVID-19 台南

延伸閱讀

防疫考量 南鯤鯓代天府今年中元普度維持不開放

南投縣+386確診數下降 提醒民眾接機做好防疫消毒

戴N95家人照樣染BA.5 羅一鈞：建議戴醫用口罩

新增2例本土BA.5 法國入境男父母接機確診

相關新聞

南市新增1409名確診個案 低於2千暫停召開防疫記者會

台南市今日新增1409名新冠肺炎本土確診個案，統計1月1日起自昨天，確診個案人數共27萬9354名，全年齡累計確診百分比...

嘉市+197 確診首度低於200 Novavax有36院所可打

嘉義市今日新增確診者197人，和全台一樣疫情逐步趨緩，更是近期單日首度跌到200人以下，市府衛生局表示，目前輕症居家照護...

確診數周降19% 台中市副市長：疫情即將進入平原期

台中市今新增2595例本土個案，副市長陳子敬在疫情記者會表示，從近3天的趨勢，以及較上周一下降19.33%來看，疫情即將...

南投縣+386確診數下降 提醒民眾接機做好防疫消毒

南投縣今天公布確診人數386例，有逐漸下降的趨勢，南投衛生局表示，繼中央宣布入境管制鬆綁，入境人次調增為每周4萬人次，並...

苗栗縣今新增458例創新低 今晚4大接種站開打Novavax

苗栗縣今新增新冠肺炎本土確診458例，其中男性214人、女性244人，為自5月10日以來確診數新低，其中西湖鄉零確診；縣...

下任疫情指揮官誰來當？莊人祥：行政院會做最適當安排

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日晚間被民進黨選對會「建議徵召」，預計7月13日民進黨中執會上就會正式參選，指揮官的繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。