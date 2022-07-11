南市新增1409名確診個案 低於2千暫停召開防疫記者會

台南市今日新增1409名新冠肺炎本土確診個案，統計1月1日起自昨天，確診個案人數共27萬9354名，全年齡累計確診百分比為15.08%；已解除隔離26萬3212名、尚在隔離中1萬6142名。

衛生局說，中央疫情指揮中心日前已公布，自7月14日零時，先行放寬國人及持有效居留證、以及所有來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，但境外篩檢陽性，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。

台南市衛生局表示，統計至7月10日，台南市新冠肺炎疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.9%、83.9% 、1.3%、68.9%、3.2%，總接種劑次460萬5317。5至11歲兒童第1劑涵蓋率84.47%、第2劑27.59%；12至17歲第1劑涵蓋率95.12%、第2劑83.65%、追加劑59.52%。

衛生局表示，即日起若單日新冠肺炎確診病例人數少於2000名，當日將暫停召開防疫記者會，調整為發布新聞稿及圖卡方式進行疫情報告及防疫作為。

商品推薦