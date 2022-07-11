台南氣溫飆高 養禽場加強抗暑
台南進入典型夏季高溫氣候，市府農業局近日對養禽戶加強宣導各項抗暑準備工作，避免高溫環境造成禽隻體溫升高引發熱緊迫，導致發育與產蛋率不佳，甚至中暑死亡情況。
台南市政府農業局今天發布新聞稿，農業局長李建裕表示，高溫環境使禽隻體溫升高，容易引起熱緊迫，造成採食量下降及換肉率低、羽毛發育差、產蛋率下降與蛋殼品質不良等情況，嚴重時甚至會中暑死亡，且現今禽流感已不分季節都會發生，應避免家禽因熱緊迫造成免疫力下降，增加染病風險。
李建裕指出，養禽戶可做好各項抗暑準備工作，包括供給禽隻清涼飲水、避免日光直射、加強禽舍空氣循環流通、適時操作噴霧系統降溫等，因高熱食慾不振的禽隻可適時補充電解質及維他命C。
李建裕表示，各養禽場也須嚴格管控人員車輛進出並加強消毒，定期檢修防鳥圍網，避免飼養禽隻與野生鳥類接觸，杜絕家禽傳染病及禽流感發生，若發現禽隻異常死亡，應立即通報動保處。
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