快訊

新冠病毒題來襲、圖表多「恐現爭議題」 111分科測驗生物科試題與解答一次看

何時辭部長、指揮官？ 陳時中：滿足三條件才能確定時間

台南氣溫飆高 養禽場加強抗暑

中央社／ 台南11日電
台南進入典型夏季高溫氣候，市府農業局對養禽戶加強宣導各項抗暑準備工作，建議可適時操作噴霧系統降溫。（台南市農業局提供）中央社
台南進入典型夏季高溫氣候，市府農業局對養禽戶加強宣導各項抗暑準備工作，建議可適時操作噴霧系統降溫。（台南市農業局提供）中央社

台南進入典型夏季高溫氣候，市府農業局近日對養禽戶加強宣導各項抗暑準備工作，避免高溫環境造成禽隻體溫升高引發熱緊迫，導致發育與產蛋率不佳，甚至中暑死亡情況。

台南市政府農業局今天發布新聞稿，農業局長李建裕表示，高溫環境使禽隻體溫升高，容易引起熱緊迫，造成採食量下降及換肉率低、羽毛發育差、產蛋率下降與蛋殼品質不良等情況，嚴重時甚至會中暑死亡，且現今禽流感已不分季節都會發生，應避免家禽因熱緊迫造成免疫力下降，增加染病風險。

李建裕指出，養禽戶可做好各項抗暑準備工作，包括供給禽隻清涼飲水、避免日光直射、加強禽舍空氣循環流通、適時操作噴霧系統降溫等，因高熱食慾不振的禽隻可適時補充電解質及維他命C。

李建裕表示，各養禽場也須嚴格管控人員車輛進出並加強消毒，定期檢修防鳥圍網，避免飼養禽隻與野生鳥類接觸，杜絕家禽傳染病及禽流感發生，若發現禽隻異常死亡，應立即通報動保處。

禽流感 高溫 台南

延伸閱讀

影／台南左鎮白堊節登場 黃偉哲大採購挺在地小農攤商

全國蜂蜜品質評鑑結果揭曉 台南18名蜂農得獎全國第一

南市8人入選百大青農 青農聯誼會逾1成年薪破百萬

台南芒果評鑑結果出爐 市府籲訂購趁早

相關新聞

無情戰火來襲文物該怎麼救？他談台南廟宇的保存

俄烏戰爭持續至今，除了許多百姓遭受迫害、爆發全球金融、糧食危機外，文化資產（以下簡稱文資）也遭遇到前所未有的破壞。面對戰火，建築類文資首當其衝，對於這類文資的維護確實較為困難；但內藏文物可還有一線生機。先前，不少新聞報導著烏克蘭人民如何維護前線城鎮的歷史地標與博物館文物，如利沃夫博物館緊急打包和卸下文物，移往安全典藏空間等。

北港23個路口複雜又危險 雲林縣爭取7千多萬元改善

為改善危險道路，雲林縣府向營建署爭取7千多萬元將改善北港鎮23個危險路口與人行道，包括排除人行道電箱等障礙物，以及路口待...

悼念安倍晉三 故宮南院加演白光水舞紀念場

日本前首相安倍晉三8日上午，在奈良市大和西大寺站附近發表演講遭槍擊，緊急送醫搶救仍宣告不治，享壽67歲，震驚國際。為悼念...

台南進入登革熱防治期 黃偉哲籲市民絕對不能掉以輕心

台南市政府登革熱防治中心今天在安定區圖書館舉辦「清孑家園 阻孓境外」登革熱防治宣導活動，市長黃偉哲呼籲市民對登革熱絕不能...

一滴雞精一滴血 卡緊來灣橋北極殿前捐血 500cc送烤雞

為了鼓勵民眾捐血，嘉義縣竹崎鄉灣橋北極殿前，今日竟有捐血處祭出「一整隻烤雞」及「滴雞精」作為答謝，王姓捐血者表示，用自己...

青年走進社區 嘉市「洄嘉青年」第2屆每組補助最高8萬

嘉義市政府「洄嘉青年」計畫補助年輕人揪團解決在地社區的問題，今宣布第2屆補助10組、每組最多8萬行動金，另有25萬成果獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。