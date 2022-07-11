北港23個路口複雜又危險 雲林縣爭取7千多萬元改善

為改善危險道路，雲林縣府向營建署爭取7千多萬元將改善北港鎮23個危險路口與人行道，包括排除人行道電箱等障礙物，以及路口待轉區、燈號、視線、景觀等一併改善，讓道路更通暢安全。

「我自己被撞1次、調委會主席被撞兩次」北港鎮新街里長王昭人今天參加雲林縣府的道路交通改善工程說明會，指著華勝路和台19、新南路、145線的多叉路口，心有餘悸說明路況。

王昭人說，該路口是北港交通流量最大的多向路口，路況複雜卻只有3個方向的燈號，常常讓轉彎車輛無所適從，她和調委會主席都曾在此被撞受傷，限於法規與經費一直無法改善，感謝縣府終能解套，還給大家一個行的正義。

雲林縣長張麗善今天會同工務處長汪令堯、北港代理鎮長張庭魁及多位里長召開「北港鎮道路危險路口改善計畫」說明會，檢討易肇事路段，期能建置友善交通動線，改善街道景觀。

張麗善說，已獲營建署核定7602萬元其中縣府配合1千餘萬元，針對北港市區各主要路口或學校周邊人行道安全進行改善，以導正行車動線、減少死角，提供安全行的環境。

工務處長汪令堯及北港公所機要秘書蕭美文指出，該計畫經調查後選定北港23處重要路口，包含5處人行道，多數集中在文仁路、華勝路、華南路等幾處易肇事的複雜路口。

汪令堯說，除將對人行道排除電箱等障礙物，建置無障礙化，路口將以「增加庇護島」、「行穿線遠離路口」、「縮短行穿線距離」、「路口人行道擴大」、「安全停等空間」、「增設號誌及行人號誌」等方式改善，預定下月發包，今年底完成。