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全國紅茶製茶技術競賽 嘉義縣青年葉育瑞奪冠

中央社／ 嘉義縣11日電

2022年全國紅茶（小葉種）製茶技術競賽9日至10日在宜蘭冬山鄉舉辦，嘉縣36歲青年葉育瑞，克服濕熱環境，小心處理茶菁，成品散發特有花香味，茶湯濃稠、回甘，獲得全國冠軍。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，2022年全國紅茶（小葉種）製茶技術競賽7月9日至10日在宜蘭縣冬山鄉公所鄉政廣場舉辦，採用冬山鄉經過有機驗證的台茶12號茶菁，讓參賽選手在相同製茶環境和條件下比賽。

農業處告訴中央社記者，10個縣市43名製茶好手同台競技，來自嘉義縣梅山鄉瑞里青年葉育瑞，以高超技術擊敗其他製茶好手，獲得紅茶（小葉種）製茶技術競賽冠軍。

農業處表示，比賽主審農委會茶葉改良場副場長邱垂豐指葉育瑞製作的成品，具台茶12號特有花香味，而茶湯濃稠、滑潤、回甘，滋味乾淨、滑順、細緻，實屬不易，因此獲得冠軍。

葉育瑞接受中央社記者電訪表示，比賽環境是在室外，僅搭棚架防曬，天氣悶熱，與阿里山上的製茶環境差異大，所以非常小心處理茶菁，避免熱度與濕度壞了茶菁品質。

葉育瑞說，他今年36歲，年輕時在台北求學，畢業留在台北上班，到了28、29歲才返鄉接手家裡茶園從事製茶，今年才第7年，此次參賽者都是製茶高手，能獲得冠軍實帶有一點運氣。

農業處表示，選手取得茶菁後，隨即依據自身累積的製茶經驗及當下氣候狀況去斟酌與判斷萎凋、揉捻、發酵、乾燥每個製茶步驟的時間和程度，以傳統純手工方式製茶，這需要專注且不眠不休地關注茶菁到茶乾的變化。

農業處強調，葉育瑞能奪冠相當不簡單，而阿里山鄉製茶師葉盈良也在此次比賽榮獲季軍；歷年國內各項製茶比賽，縣民屢屢奪冠，顯示嘉義縣製茶水準非常好。

嘉義 阿里山 青年

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