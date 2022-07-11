台南進入登革熱防治期 黃偉哲籲市民絕對不能掉以輕心

台南市政府登革熱防治中心今天在安定區圖書館舉辦「清孑家園 阻孓境外」登革熱防治宣導活動，市長黃偉哲呼籲市民對登革熱絕不能掉以輕心，另面對邊境管制及檢疫措施逐步放寬，也要加強防疫，長者要儘快打疫苗。

黃偉哲表示，台南7年前登革熱大流行，有2萬9千多人確診，100多人過世，殷鑑不遠，對登革熱一定要嚴加小心，到目前為止，台南市雖無病例，境外移入千萬不能大意，特別是從今天開始，全台每天開放的入境人數是4萬多，南來北往，尤其登革熱在東南亞是流行區，以嚴格守法的新加坡為例，每年都有5萬人感染登革熱，台灣則很萬幸，近年躲個位數，2019年30多人，2020年及2021年則是零本土，但不僅是要靠老天幫忙，最重要的是要靠市民來幫忙。

黃偉哲說，數字顯示台南學童施打率是六都最高，已達84%，確診率是六都最低，較全國減少約4%計算，台南的學童人數約11萬多來算，即減少了將近5千多人確診，也等於幫忙了5千多個家庭，在高中及國中部份也是比全國的確診人數少。

黃偉哲呼籲設籍台南市65歲以上長者、55歲以上原住民接種新冠疫苗追加劑，市府還訂有發給500元、快篩及參加抽獎等獎勵辦法到7月底，請大家儘快施打疫苗。

台南市衛生局表示，國門邊境管制及檢疫措施逐步放寬，且即將進入暑假，在國際移工檢疫所、防疫旅館周邊，加強病媒蚊監測等精準防疫，再加上各區里防疫志工隊，積極協助社區各項登革熱防治孳清及衛教宣導。