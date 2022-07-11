一滴雞精一滴血 卡緊來灣橋北極殿前捐血 500cc送烤雞

為了鼓勵民眾捐血，嘉義縣竹崎鄉灣橋北極殿前，今日竟有捐血處祭出「一整隻烤雞」及「滴雞精」作為答謝，王姓捐血者表示，用自己的熱血換隻烤雞，吃起來肯定特別美味！

今天上午9點到下午5點，於嘉義縣灣橋北極殿前，有捐血250cc贈2包滴雞精（50位），及500cc贈烤雞一隻（100位），吸引許多民眾前來，捐出自己的熱血。

烤雞特攻隊業者吳佳賢表示，平時自己就有捐血習慣，接到捐血中心電話表示現在很缺血，想到自己在賣烤雞就結合捐血活動，回饋給大家，藉此拋磚引玉，鼓勵大家挽起袖子，捐出熱血。