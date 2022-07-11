青年走進社區 嘉市「洄嘉青年」第2屆每組補助最高8萬

嘉義市政府「洄嘉青年」計畫補助年輕人揪團解決在地社區的問題，今宣布第2屆補助10組、每組最多8萬行動金，另有25萬成果獎勵金；主持計畫的雲科大表示，替青年媒合嘉市83個社區發展協會、教寫企畫書，市府說，認識在地、發揮創意、解決問題，不只是叫年輕人進社區做事。

洄嘉青年去年6個社區獲補助，大溪社區發展協會理事長邵祈誠說，南華大學社工系的團隊利用假日帶小朋友社區巡禮，近半年來闖關、控窯、彩繪牆面、做米料理等，孩子了解在地故事，有助傳承。

頂庄社區發展協會則由學生帶領拍防疫宣導短片，用婆媽說服社區長輩戴好口罩，也帶長輩跳街舞、用鍋碗瓢盆玩打擊樂，里長莊天基說，有助社區阿公、阿嬤感到和年輕人沒代溝，更了解自己孫子在做什麼，還延緩失能，青年也有機會表現自己、學習對長輩多份尊重。

去年首屆市府共補助6組，今年擴大將補助10組，經審核做多可獲8萬行動金，市府社會處長林家緯說，此屬青年政策「有事青年實驗室」底下的公共參與一環，企畫主題聚焦，包括兒少議題、高齡社福、弱勢族群、社區記憶、社區防災等，要認識在地、發揮創意、解決問題。

雲科大文化資產維護系助理教授王新衡說，此計畫並非青年被要求進社區，是彼此共學，青年3人以上組隊，再找尋社區合作，雙方都有想法再提案，會幫青年認識並依專業興趣媒合社區、也開工作坊協助寫企畫。

今計畫啟動記者會，包括嘉中、嘉女、輔仁中學等校方出席，市長黃敏惠說，搭起橋樑，讓政策、社區需求、青年創意能結合；輔仁中學校長李國榮說，專家來指導學生做計畫，效果將能很明顯。