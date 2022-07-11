打通台南東區交通瓶頸 13年爭取凱旋路末段終要拓寬

台南市政府為暢通東區後甲國中與成功大學校區，及南紡購物中心周邊道路，打通凱旋路後段連接林森路所形成的束縮瓶頸道路，工程已發包，預計7月18日施工，明年底完工後將有效疏解東寧路的壅塞交通。

市長黃偉哲今天前往視察，要求施工期間一定要多注意工地安全，不要影響到附近周邊學校學生、住戶的安寧，並指示要如質如期的完工。他說，東區是台南市的文教區，許多文教設施、文化中心、大型公園都位於東區，人口非常密集，為了讓東區的交通更順暢、改善市民的生活品質，此次的凱旋路後段道路拓寬工程，市府投入了大量的經費，希望能讓東區的交通更暢通，讓市民的生活更便利；而未來南市府也會持續的建設東區，不管是圖書館、運動中心，或是路平專案，都會努力建設讓市民過得更好。

工務局表示，凱旋路連接林森路，因後甲國中校園與都市計畫道路用地有部分重疊，形成道路後段束縮僅可供機、踏車通行，長年以來造成出入交通瓶頸。

市府13年前曾編預算計畫，開闢拓寬凱旋路後段連接林森路的束縮瓶頸道路，但因考量會影響後甲國中學生的受教權而作罷；現因該區域蓬勃發展，地方對交通順暢有極大的盼望，工務局一年來與校方及周邊居民溝通協調，順利解決後甲國中校地退縮、東寧運動公園籃球場範圍調整，及東寧網球場未來出入需求等諸多問題，並已先完成後甲國中籃球場改建工程及其他周邊設施改善，因此不影響學生的受教權益。

凱旋路後段束縮瓶頸道路拓寬工程，長度約205公尺，寬度15公尺，工程總經費約5600萬元，其中工程費2187萬元、用地費3400萬元，預計明年底前完工通車。未來完成拓寬通車後，即可順暢連接中華東路一段至林森路二段，為東區東西往來提供另一條主要道路，協助舒緩東寧路與小東路等主要道路長年的交通壅塞；同時也便捷成大生活圈與平實營區的交通往來，以及為成大特區、後甲國中校區提供一條便捷無礙又安全好行的通學道路。