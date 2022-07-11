無人機產業向下扎根 嘉縣辦全國國中生體驗營
位在嘉義縣太保市的「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，今年8月將正式掛牌成立，為讓無人機產業向下扎根，縣府7月中舉辦全國國中生體驗營活動，即日起接受報名。
嘉義縣政府經濟發展處今天發布新聞稿表示，位於太保市原台灣體育大學嘉義校區「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，目前已超過10家相關廠商進駐，預計今年8月正式掛牌，同時舉辦「2022亞洲無人機AI創新應用博覽會」。
經濟發展處告訴中央社記者，為了要培育未來的無人機產業種子人才，縣府將於7月15日、16日在亞洲無人機AI創新應用研發中心，首次辦理兩梯次的全國國中生「無人機AI創新體驗營」活動。
經發處表示，體驗營針對國中學生設計一系列課程，從基礎的無人機認識、相關操作及群飛設計體驗，開啟成為專業飛手的第一步。
經發處強調，活動全程免費，但學員收到報名錄取通知後須於規定時間內繳交活動保證金新台幣500元，全程參與活動後退還，詳情請上活動報名網站搜尋（ https://www.accupass.com/go/spacechiayi2022 ）。
經發處指出，籌備中的「2022亞洲無人機AI創新應用博覽會」，將展示無人機最新技術與應用技術，有無人機競速競賽、無人機應用展演、無人機群飛展演、無人機未來展等精彩活動。
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