影／台南小善心農場捐200多萬救護救災器材 黃偉哲感謝

台南市小善心農場負責人許玉靜，今天捐贈200帶萬購置的自動搜尋器救災器材給消防局；台南市長黃偉哲上午代表接受感謝。

許玉靜表示，行善積德是父母親從小就身體力行的教育，行有餘力則以助人。加上去年12月，母親曾因車禍使用緊急救護服務，消防人員緊急救護值得肯定；為充足救災救護量能，與家人一同捐贈救災、救護器材，讓市府專業的消防人員在執行救災、救護勤務時，更能安全地發揮消防專業，使救災和救護更有效率。

黃偉哲表示，善化小善心農場許玉靜號召捐贈消防器材設備，總共合計起來價值大概超過200萬，救護車台南現在都有人捐，但器材尤其是專業器材包括輕量頭盔等救難設備，需要更多善心的人來讓第一線的消防弟兄能夠有更好的裝備。

黃偉哲說，工欲善其事必先利其器，這些設備真的很謝謝許玉靜小姐糾集許多善心人士一起捐贈，市政府非常感謝他們，我們也希望他的登高一呼，能夠吸引更多好朋友一起投入，幫忙警消、義消出任務時有更好的裝備。

黃偉哲表示，許玉靜小姐也是台南青農聯誼會第五屆總會長，與家人共組「小善心農場」品牌，以「善的發想、用心耕作」為出發點，不願下一代吃到含化學農藥的食物，致力追求自然、無農藥殘留的耕作。事業成功之餘也積極從事公益，是增進社會幸福與永續發展社會團體。