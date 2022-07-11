聽新聞
test
0:00 / 0:00
資深型男化身大主廚 水上樂齡開辦「男士工棚」
嘉義縣水上鄉公所樂齡中心今年開辦「男士工棚」課程，多名資深型男化身煮廚，老師授課教男士們學會煮飯燒菜，讓他們學會照顧自己及身邊的人。
傳統農村居多是男主外女主內，家庭中育兒、煮飯、洗衣、做家務等，重責大任通常都是落在女性身上，許多男性從年輕到老邁都被牽手照顧得好好的。
但，身邊的牽手若早一步離開這個世界，許多男士會不知所措，生活無法自理，特別是在人口老化嚴重、青年外移的鄉村地區，這樣的情況不是少數，必須正視。
忠和村長張順興說平常都太太在煮，來學習之後，回去煮給她試吃看看；學員潘先生說，老婆最近身體欠安，想快來學習煮飯菜，幫忙分擔。
縣議員林緗亭指出，來上課有爸爸、阿公也有獨居的男性長輩，課程上他們都打扮得很紳士，穿起圍裙學切菜炒菜、熬湯煎魚、煮飯煮麵，在專業老師指導下，手藝佳且少鹽少油、健康美味。
林緗亭說，近年水上樂齡開辦的課程都很棒，不給魚而是教釣魚，鼓勵退休人士追求人生自我興趣，享受自信充實的退休生活，退而不休，快樂享受生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言