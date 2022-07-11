資深型男化身大主廚 水上樂齡開辦「男士工棚」

嘉義縣水上鄉公所樂齡中心今年開辦「男士工棚」課程，多名資深型男化身煮廚，老師授課教男士們學會煮飯燒菜，讓他們學會照顧自己及身邊的人。

傳統農村居多是男主外女主內，家庭中育兒、煮飯、洗衣、做家務等，重責大任通常都是落在女性身上，許多男性從年輕到老邁都被牽手照顧得好好的。

但，身邊的牽手若早一步離開這個世界，許多男士會不知所措，生活無法自理，特別是在人口老化嚴重、青年外移的鄉村地區，這樣的情況不是少數，必須正視。

忠和村長張順興說平常都太太在煮，來學習之後，回去煮給她試吃看看；學員潘先生說，老婆最近身體欠安，想快來學習煮飯菜，幫忙分擔。

縣議員林緗亭指出，來上課有爸爸、阿公也有獨居的男性長輩，課程上他們都打扮得很紳士，穿起圍裙學切菜炒菜、熬湯煎魚、煮飯煮麵，在專業老師指導下，手藝佳且少鹽少油、健康美味。