新營文化中心邀新營高中彩繪壁畫 化身有故事圖書館

台南新營文化中心推廣藝術教育融入閱讀，近日邀請國立新營高中美術班5名學生完成彩繪圖書館大牆面，為圖書館注入活潑色彩，妝點新的活力風貌，也注入新氣象。

新營文化中心說，這次邀請新營高中美術班學生張純嘉、何承曄、沈麗玲、黃子宸、高嘉音，在指導老師吳佩娟帶領下，以「那些你很冒險的夢」閱讀主題為創作發想，彩繪館內長330公分、寬240公分的牆面，而透過美麗壁畫創作，鼓舞青少年勇敢逐夢、盡力飛翔，抓住屬於自己的那顆星星。

學生張純嘉等人說，很高興在暑假期間能獲邀參與集體彩繪壁畫，是很有趣又很難忘經驗，此次壁畫彩繪活動，創作主題是從「那些你很冒險的夢」作為靈感發想，從開始規劃討論到繪製完成將近二周，歷經構圖、調漆、上色等工作，內容以「星星引路，夢想啟航」作為創作主軸，用星空為背景底圖，結合星星、夢想之船、閱讀等元素，啟程前往夢想的航道。

文化局民治文化中心管理科長楊馥菱表示，感謝新營高中學生參與，展現年輕人創意，這面牆也成為熱門打卡拍照熱點。希望讓民眾在閱讀之餘可以欣賞這群學生豐沛創作能量。