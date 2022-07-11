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新營文化中心邀新營高中彩繪壁畫 化身有故事圖書館

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
新營文化中心邀新營高中彩繪壁畫，學子們展現創意， 化身有故事圖書館。圖 ／新營文化中心提供
新營文化中心邀新營高中彩繪壁畫，學子們展現創意， 化身有故事圖書館。圖 ／新營文化中心提供

台南新營文化中心推廣藝術教育融入閱讀，近日邀請國立新營高中美術班5名學生完成彩繪圖書館大牆面，為圖書館注入活潑色彩，妝點新的活力風貌，也注入新氣象。

新營文化中心說，這次邀請新營高中美術班學生張純嘉、何承曄、沈麗玲、黃子宸、高嘉音，在指導老師吳佩娟帶領下，以「那些你很冒險的夢」閱讀主題為創作發想，彩繪館內長330公分、寬240公分的牆面，而透過美麗壁畫創作，鼓舞青少年勇敢逐夢、盡力飛翔，抓住屬於自己的那顆星星。

學生張純嘉等人說，很高興在暑假期間能獲邀參與集體彩繪壁畫，是很有趣又很難忘經驗，此次壁畫彩繪活動，創作主題是從「那些你很冒險的夢」作為靈感發想，從開始規劃討論到繪製完成將近二周，歷經構圖、調漆、上色等工作，內容以「星星引路，夢想啟航」作為創作主軸，用星空為背景底圖，結合星星、夢想之船、閱讀等元素，啟程前往夢想的航道。

文化局民治文化中心管理科長楊馥菱表示，感謝新營高中學生參與，展現年輕人創意，這面牆也成為熱門打卡拍照熱點。希望讓民眾在閱讀之餘可以欣賞這群學生豐沛創作能量。

另外，「那些你很冒險的夢」閱讀系列活動，將邀請蕭東意、何則文及李惠貞等知名講師規劃2場講座、2場工作坊。活動均免費，採事先線上報名，更多活動詳情內容可上文化局網站https://reurl.cc/e3ROKQ查詢，或電洽（06）6321047轉3617顏小姐。

新營文化中心邀新營高中彩繪壁畫，學子們展現創意， 化身有故事圖書館。圖 ／新營文化中心提供
新營文化中心邀新營高中彩繪壁畫，學子們展現創意， 化身有故事圖書館。圖 ／新營文化中心提供

壁畫 夢想 圖書館

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