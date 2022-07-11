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嘉義縣3大特色農業區 獲行政院農委會8獎肯定
行政院農業委員會今年7月辦理「全國績優休閒農業區評鑑頒獎」，嘉義縣政府及梅山鄉農會、阿里山鄉農會及新港鄉農會，皆榮獲績優輔導縣市及單位獎項；「瑞峰太和休閒農業區」榮獲模範獎及最佳進步獎肯定；「茶山休閒農業區」及「南笨港休閒農業區」獲得茁壯獎肯定。
嘉義縣3處休閒農業區有著得天獨厚的地理環境與人文特色，「南笨港休閒農業區」擁有400多年的歷史，深厚的文化底蘊造就豐富的傳統工藝文化，交趾陶、剪黏、手工製香等。
阿里山上海拔1300公尺的「瑞峰太和休閒農業區」除了產出優質好茶，近年開始導入品牌經營概念，蓋起一間間不同特色的茶屋，將傳統的茶席文化以更年輕、更生活的方式呈現。
「茶山休閒農業區」是一個鄒族、布農族、漢人三族共榮的部落，最大特色就是「aveoveoyʉ（鄒語「感謝」之意）」分享文化，部落中還有許多有趣精彩的遊程、獵人體驗等。
嘉義縣政府2020年為縣內3個休閒農業成立了「嘉義縣陽光郊遊社」品牌，縣長翁章梁表示，透過成立品牌，整合各層面的農業資源，並融合創新思維賦予農業新的生命，也促進休閒農業區組織人員活絡，讓青年返鄉，加上地方輔導單位以及休閒農業區協會成員的共同努力，讓嘉義縣在全國績優休閒農業區評鑑展露頭角。
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