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民進黨南市主委就職：市長連任、議會過半、里長紅不讓

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市主任委員、執評委今天宣誓就職。記者鄭惠仁／翻攝
民進黨台南市主任委員、執評委今天宣誓就職。記者鄭惠仁／翻攝

民進黨台南市黨部今天舉行主任委員、執評委宣誓就職典禮，中常委黃偉哲代表黨主席蔡英文出席，他肯定市黨部兩年來的貢獻與成就。主委潘新傳對於即將而來的年底市長、市議員和里長選舉，強調目標是「市長連任、議會過半、里長紅不讓」。

黃偉哲表示，民進黨一路走來、在台南獲得相當大的愛護，20多年民主歷程中，經眾多民主前輩、縣市長、立委、議員的長期用心而被民眾肯定。他肯定台南市黨部2年來的貢獻與成就，奠定扎實基礎。未來，不管是市政服務、議會，或是黨中央，將會持續努力為百姓福祉、再創高滿意度。

主委潘新傳強調「吃果子拜樹頭」，為感念資深黨員過去為民主付出、打下江山，黨部沒有忘記大家，特別於今年5月啟動「感念資深黨員、送蛋糕到府慶生」計畫，結合公益與「樂活島小作所」合作，訂購身心障礙者與心智障礙青年的手作蛋糕，由黨部秘書親送資深黨員。他說，市黨部這兩年來的努力成績眾所周知，面對年底的選戰，只要大家一起打拼，有絕對的信心打出漂亮一役。

立委林宜瑾說，新血加入執評委、市黨部團隊是代代傳承的好現象，可以讓黨部聽到基層聲音；市黨部為年底三合一選舉的指揮中心，相信主委潘新傳的連任，一定可以完成「市長連任、議員紅不讓」目標，打贏年底選戰。

台南 民進黨

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