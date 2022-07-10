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49庄保安宮庇中埔、大埔及阿里山 縣長贈「光昭神恩」

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁贈匾中埔鄉49庄保安宮「光昭神恩」。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁贈匾中埔鄉49庄保安宮「光昭神恩」。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣長翁章梁今致贈中埔鄉四十九庄保安宮「光昭神恩」匾額，表達對池王爺的崇仰與敬意，感謝池王爺多年來守護著庄頭，立委陳明文、縣議會秘書長李光耀等人參與，將匾額贈給廟方主委郭明彰。

主任委員郭明彰表示，清朝諸羅城以東爲東堡，文獻記載池王爺由埔姜林49庄庄民共同新建，庇佑中埔鄉22村加上阿里山、大埔鄉都包含在內，池王爺在山區主要庇佑農作、五穀豐收。

縣長翁章梁說，每個村落的神明對庄頭都很重要，能贈匾神尊是他的福氣，民政處正努力推動廟宇無障礙設施，讓長者到廟宇心靈寄托時，行走也安全平安。

49庄保安宮指出，寺廟內保留乾隆時期碑記，有305年歷史，是鄉民重要的信仰中心，主祀神明「池王爺」神威顯赫，廟方將於7月16日（農曆6月18日）舉辦池王爺聖誕千秋祝壽大典，翁縣長先行致贈匾額恭祝池王爺聖誕千秋，盼彰顯地方信仰中心歷史價值與特色。

翁章梁 保安宮

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